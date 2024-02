Santander fará recompra de ações no valor de 1,5 bilhão de euros após lucro histórico

O Santander anunciou nesta segunda-feira,19, um retorno maior para os investidores ao iniciar recompra de ações no valor de cerca de 1,5 bilhão de euros (US$ 1,6 bilhão), além de aumentar o dividendo.

O maior banco da Espanha recebeu aprovação para a recompra que será lançada em 20 de fevereiro. O banco também planeja apresentar uma proposta para um dividendo de 0,095 de euro por ação em sua assembleia geral anual, apontou relatório da instituição.

A decisão aumenta a taxa de pagamento do Santander para 50% dos lucros, ante 40%, cumprindo uma promessa feita há um ano.

O Santander alcançou seu maior lucro de todos os tempos no ano passado ao reportar 11,1 bilhões de euro em lucro líquido, tornando-se um dos maiores beneficiários dos aumentos de taxas realizados pelo Banco Central Europeu. Esse momento favorável, porém, pode não durar muito mais, já que se espera que o BCE comece a reduzir as taxas este ano.

Ainda assim, o banco previu que a receita e a lucratividade continuarão a subir este ano, apostando na diversificação de seus mercados globais.

Recompras de ações

A movimentação significa que o Santander se junta a uma série de bancos europeus, incluindo Deutsche Bank AG, Intesa Sanpaolo SpA e UniCredit SpA, ao anunciar novas recompras de ações após os fortes resultados de 2023.

As ações do Santander subiram até 1,6% nas negociações em Madri, um dos melhores desempenhos no Índice Stoxx 600 Banks.

"Continuamos a investir para o crescimento futuro ao mesmo tempo que aumentamos os retornos para os acionistas, com mais de 5,5 bilhões de euros por meio de dividendos e recompras", disse a presidente Ana Botín em comunicado. "Já estamos vendo um bom progresso em 2024 e esperamos alcançar todas as nossas metas para este ano."