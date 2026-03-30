Mortes no Irã e volta de Jesus: as apostas mais bizarras do mercado de previsões

O mercado de apostas deixou de ser sinônimo de futebol e cassinos. Nos últimos anos, ganhou uma nova camada: os chamados mercados de previsão, em que investidores negociam contratos atrelados a qualquer evento futuro. Na prática, funciona como uma espécie de bolsa de probabilidades. Quanto maior a chance de um evento acontecer, mais caro fica o “contrato”. Se o evento se concretiza, o investidor recebe o valor cheio; se não, perde o que apostou.

Esse modelo vem ganhando escala global, impulsionado pelo interesse por ativos alternativos e pela tentativa de antecipar tendências em tempo real. Plataformas como Polymarket e Kalshi lideram esse movimento, concentrando volumes relevantes — especialmente em eventos geopolíticos. Hoje, é possível apostar desde ataques militares específicos, como um eventual conflito envolvendo os Estados Unidos e o Irã, até a queda de líderes globais.

Esse avanço, no entanto, levanta um ponto importante. Apesar da sofisticação crescente, esses mercados ainda não são considerados investimentos no sentido tradicional. Diferentemente de ações ou títulos, que carregam fundamentos e histórico de retorno, as apostas seguem fortemente ligadas à incerteza.

“Apesar de ativos de renda variável também não terem garantias fixas de retorno, eles já passaram por diversos testes no mercado. Com a sorte, não temos esse mesmo controle”, afirmou o educador financeiro Guilherme Casagrande, à época de uma pesquisa da Creditas Benefícios.

É justamente essa combinação entre lógica de mercado e imprevisibilidade que abre espaço para apostas cada vez mais inusitadas.

Os contratos mais improváveis

À medida que ganham tração, os mercados de previsão ampliam suas fronteiras e entram no território do improvável. Um dos exemplos mais emblemáticos é a aposta sobre a volta de Jesus Cristo até 2027.

No Polymarket, esse cenário praticamente não encontra compradores. A probabilidade implícita gira em torno de 3,8%, refletindo um consenso quase absoluto contra a ocorrência do evento.

A precificação segue uma lógica simples: sem evidências concretas, o mercado atribui probabilidade mínima. Mesmo com picos ocasionais de especulação nas redes sociais — como previsões virais em abril de 2026 —, esses ruídos não têm sido suficientes para alterar o comportamento dos investidores.

O histórico reforça essa leitura. Previsões sobre o “fim dos tempos” se repetem há décadas — de 1844 a episódios recentes em 2025 — sem se concretizar. Para que esse tipo de aposta mudasse de direção, seria necessário um evento global, inequívoco e simultaneamente observado — algo que, até aqui, permanece fora do radar.

Ainda assim, esses contratos funcionam como termômetro cultural. Momentos de maior incerteza tendem a reativar esse tipo de narrativa, mesmo sem impacto relevante nas probabilidades.

No último mês, com a guerra no Irã, investidores dessas plataformas passaram e precificar a morte de autoridades em meio aos conflitos. A duração das coletivas de imprensa na Casa Branca também se tornou um "ativo" constante das apostas.

Se no campo religioso o improvável domina, no entretenimento a lógica é mais pragmática — mas não menos especulativa. Um dos contratos mais acompanhados hoje envolve o lançamento de GTA 6. Diferentemente das apostas mais extremas, aqui o mercado opera com base em sinais concretos da indústria.

No Polymarket, investidores atribuem cerca de 75,5% de probabilidade de que o jogo não seja adiado novamente, mantendo a data prevista para 19 de novembro de 2026.

Essa leitura reflete uma combinação de fatores: a inclusão do título no catálogo da PlayStation, que sugere avanço nas pré-vendas, e a sinalização da Take-Two de intensificar o marketing — padrão típico de grandes lançamentos.

Após o adiamento de 2025, o mercado passou a enxergar um caminho mais estável até a estreia. Mesmo com custos estimados em mais de US$ 2 bilhões, analistas avaliam que os atrasos anteriores estiveram mais ligados à estratégia de monetização — especialmente à preservação do GTA Online — do que a entraves técnicos.

Sem novos sinais de mudança, a aposta majoritária é de lançamento no fim do ano. Ainda assim, o contrato segue sensível a variáveis como certificações e cronograma de comunicação.

Essa mesma lógica — de acompanhar sinais concretos, mas conviver com incerteza — aparece em outras apostas, como no caso do smartphone T1. O lançamento do T1, anunciado pela Trump Mobile, tornou-se outro objeto de especulação. Previsto inicialmente para agosto de 2025, o aparelho foi sucessivamente adiado e ainda não chegou ao mercado.

Apesar das pré-encomendas em aberto, o projeto enfrenta questionamentos sobre sua execução. Relatórios indicam que o dispositivo seria um Android importado e rebatizado, distante da promessa inicial de produção nos Estados Unidos.

O atraso envolve questões operacionais, como certificações junto a operadoras, além de ajustes de produto e posicionamento. Registros recentes na FCC chegaram a alimentar rumores de lançamento iminente, mas, até agora, sem confirmação.

Para o mercado, o caso reforça um padrão: a aposta não é apenas no produto, mas na capacidade de entrega.

O Brasil no radar

No Brasil, os mercados de previsão ainda estão em estágio inicial, mas começam a ganhar tração, principalmente em torno de eventos políticos. Plataformas internacionais já registram apostas sobre as eleições de 2026, com nomes como Tarcísio de Freitas e Flávio Bolsonaro entre os mais citados.

Para as bets, o ambiente regulatório ficou mais rígido. A Lei 14.790/2023 estabeleceu regras para o setor, e a Receita Federal passou a exigir a declaração detalhada dos ganhos. Hoje, lucros acima de R$ 28.467,20 são tributados em 15%.

No mercado local, casas como KTO, Betano e Superbet seguem dominando as apostas esportivas, mas já avançam para categorias de entretenimento, como reality shows e premiações.

O risco por trás da previsão

Com o crescimento acelerado, surgem também novas zonas de risco. Um dos principais debates envolve o uso desses mercados para operações com informação privilegiada. Em março de 2026, carteiras digitais lucraram milhões ao antecipar eventos geopolíticos poucas horas antes de anúncios oficiais.

O episódio levantou dúvidas sobre o uso dessas plataformas como instrumento de insider trading.

A reação veio rápido. Nos Estados Unidos, legisladores passaram a discutir propostas que buscam proibir apostas em eventos que possam ser influenciados diretamente por indivíduos — como decisões militares ou políticas.

No limite, o avanço dos mercados de previsão escancara uma nova fronteira: quando tudo pode virar aposta, a linha entre informação, especulação e vantagem competitiva fica cada vez mais tênue.