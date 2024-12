TikTok triplica vendas na Black Friday e ultrapassa marca dos US$ 100 milhões

A TikTok Shop, recurso de e-commerce integrado ao aplicativo, registrou vendas de mais de US$ 100 milhões (R$ 606 milhões) durante a Black Friday nos Estados Unidos, triplicando os resultados em relação ao mesmo período do ano passado. A empresa também reportou um aumento anual de 165% no número de compradores entre a Black Friday e a Cyber Monday, mostrando que a plataforma continua atraindo consumidores mesmo com a ameaça de um banimento iminente.

De acordo com a Bloomberg, mais de 7 bilhões de posts foram marcados com as hashtags #tiktokshopblackfriday ou #tiktokshopcybermonday, destacando o alcance do recurso. Esse crescimento significativo ocorre enquanto o aplicativo, de propriedade da ByteDance, enfrenta possível proibição nos EUA a partir de janeiro, em razão de preocupações de segurança nacional levantadas por legisladores americanos.

Estratégia da TikTok Shop para crescer nos EUA

Lançada em setembro de 2023 nos EUA, a TikTok Shop foi um dos pilares do plano da ByteDance para aumentar sua presença no e-commerce americano. A empresa planeja expandir em 10 vezes seu braço de e-commerce nos EUA, com a meta de atingir US$ 17,5 bilhões (R$ 106 bilhões) em receita anual.

Para isso, a ByteDance pausou a expansão da TikTok Shop na Europa, priorizando o mercado norte-americano. Apesar de alguns comerciantes relatarem quedas nas vendas após a aprovação da lei que obriga a venda do TikTok a uma empresa americana, o apoio de grandes marcas e parcerias estratégicas ajudaram a mitigar os impactos.

Em julho e agosto, dados do Pew Research Center indicaram que metade dos adultos americanos duvidava que o banimento do TikTok se concretizasse. Esse sentimento foi reforçado por parcerias recentes da plataforma com marcas como Amazon e NFL, consolidando o TikTok como uma aposta segura para anunciantes e consumidores.

Resultados e impacto no mercado

Entre os dias 13 de novembro e 2 de dezembro, um terço das compras na TikTok Shop foi feito por pequenas e médias empresas. No entanto, marcas consolidadas como Crocs, Fenty Beauty e Estée Lauder figuraram entre os principais vendedores.

As transmissões ao vivo, popularizadas na China, também ganharam destaque. Criadores de conteúdo e celebridades realizaram sessões de compras em tempo real no TikTok Live, gerando milhões em vendas e ampliando o apelo da funcionalidade.

Mesmo diante de incertezas regulatórias, a TikTok Shop continua sendo uma aposta crucial para o futuro do aplicativo. Com um veredicto judicial sobre a lei de divestimento esperado para esta semana, a plataforma se mantém como uma das áreas de maior crescimento da ByteDance, recebendo investimentos significativos para fortalecer sua posição no mercado americano.