Meta e Mondelez me contrataram. Este currículo me levou a conseguir o emprego dos sonhos

A publicitária Camila Rocca construiu uma carreira sólida de 26 anos em marketing, inovação e tecnologia, passando por indústrias como AB InBev, Kraft Foods/Mondelez e por grandes agências de publicidade - inclusive em uma das mais premiadas, AlmapBBDO, onde foi diretora de estratégia de Havaianas e do O Boticário, que a renderam diversos prêmios internacionais. Rocca também construiu uma trajetória sólida com carreira internacional em uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, a Meta, onde fui líder global de marketing de produto.

“Naturalmente, a minha experiência contou muitos pontos a meu favor em cada etapa dessa jornada, mas uma estratégia intencional e precisa, me garantiu chegar às fases finais de processos seletivos em gigantes como TikTok, Pinterest, Peloton, em mercados extremamente competitivos como o de Manhattan, em New York”, afirma a publicitária.

Como parte do seu Programa Internacional de Mentoria Executiva, CHANGE, Rocca desenvolveu um módulo de treinamento especial para as pessoas conquistarem o emprego dos sonhos. Veja a seguir os pontos mais importantes.

Antes de tudo, saiba contar a sua história

O primeiro ponto e mais importante: o sucesso de tudo o que fazemos está diretamente relacionado ao storytelling, ou seja, à forma que contamos a nossa história.

“Quando falamos de conseguir um novo emprego, ou o emprego dos sonhos, o nosso sucesso depende do quão convincentes somos ao nos apresentarmos”, diz Rocca.

Colocando esse princípio em prática, ela compartilha algumas estratégias eficazes para construir um CV forte, atrair atenção de recrutadores e criar oportunidades que vão além do currículo.

Construindo um CV que se destaque

O currículo ainda é a primeira peça nessa estratégia, porque muitas vezes é o primeiro contato entre você e o recrutador, afirma Rocca.

Personalização é a chave:

Ajuste cada CV para a vaga, refletindo habilidades e experiências que atendam às necessidades específicas daquela posição.

Inclua palavras-chave alinhadas com a descrição da vaga para otimizar a leitura por sistemas de inteligência artificial (ATS - explicação abaixo).

Fundamentos básicos

Use títulos e subtítulos claros, com bullet points que destaquem realizações importantes.

Aposte em uma estrutura limpa e organizada.

Formato: PDF ou Word limpo e organizado, com nome do arquivo claro (ex.: "CV_Camila_Rocca.pdf").

Uma página (preferencialmente), visualmente atraente e sem erros de ortografia ou gramática.

"Descobri que o melhor formato de arquivo para driblar o ATS é o doc (word), muitos sistemas, como o da Disney, às vezes tem problemas com arquivos em pdf. Então, a regra básica é: quanto mais simples em termos de formato, melhor", afirma Rocca que foi uma das palestrantes do Programa Salto Alto este ano.

Jogue junto com o sistema ATS

Application Tracking System (ATS), é um software de gestão de recrutamento de candidatos. "Sistemas de rastreamento de candidatos são usados por empresas para filtrar currículos com base em palavras-chave e compatibilidade com a descrição da vaga. Eles analisam o texto do CV antes de um humano lê-lo", afirma Rocca.

Dicas para vencer o ATS

Use palavras-chave específicas da vaga extraídas diretamente da descrição do trabalho.

Evite gráficos, tabelas, imagens ou formatos não reconhecidos; mantenha o CV em texto simples, com fontes básicas como Arial ou Calibri.

Adicione uma seção de "Competências" destacando habilidades técnicas e comportamentais que correspondam aos requisitos da vaga.

Transforme o CV em uma narrativa convincente

Pense no seu CV como um storytelling estratégico.

Inicie com um resumo profissional que destaca seus diferenciais.

Construa uma linha lógica: experiências que mostram evolução e impacto.

Conclua com competências-chave alinhadas ao que a empresa valoriza.

Dica: conte com ferramentas de AI para te ajudar nessa etapa, mas sempre deixe a sua marca pessoal, o seu ponto de vista.

Mensuração de resultados

Mostre impacto com números e use métricas claras (ex.: "Aumentei a receita em 42% YoY - ano após ano - com soluções globais para CPG - empresas de bens de consumo”).

Escreva realizações no formato de "ação + resultado": "Desenvolvi campanhas globais que aumentaram o engajamento em 50%."

Como atrair a atenção dos recrutadores antes da entrevista

A executiva também reforça que é preciso prestar atenção em outros pontos que são fundamentais na contratação, já que um processo seletivo não se resume apenas ao currículo. "Em mercados altamente competitivos como os Estados Unidos, esses próximos passos são o que realmente fazem a diferença”, afirma Rocca que traz novas dicas a seguir.

LinkedIn como vitrine

Tenha um perfil atualizado e otimizado com palavras-chave.

Publique artigos ou reflexões sobre temas da sua área para demonstrar autoridade.

Networking intencional

Conecte-se com pessoas da área e participe de eventos relevantes.

Envie mensagens personalizadas aos recrutadores ou gestores de contratação (hiring managers), mostrando interesse genuíno e como você pode agregar valor.

Exemplo: "Olá, admiro muito como a [empresa] está inovando em [área específica]. Minha experiência com [projeto relevante] poderia contribuir diretamente para [objetivo da empresa]."

Pesquise sobre a empresa:

Compreenda missão, valores e desafios atuais. Lembre-se: Cada vez mais as empresas contratam por valores e menos por skills, competências técnicas - essa é uma das grandes tendências globais de contratação: adequação à cultura da empresa. Nesse sentido, é muito importante demonstrar paixão e identificação com a cultura da empresa.

Identifique como suas habilidades se alinham aos objetivos de negócio da organização, momento atual da empresa, metas, etc.

O que apresentar na entrevista?

Prepare-se para mostrar seu portfólio

Prepare exemplos que demonstrem como suas experiências resolvem problemas e desafios similares aos da posição.

Inclua insights e ideias nas entrevistas sobre como você pode gerar impacto.

Demonstre que você está à frente, pensando como parte da equipe.

Use a estratégia STAR (Situação, Tarefa, Ação, Resultado):

Use este método para estruturar respostas claras e impactantes. Rocca traz um exemplo. "Quando eu liderava o time global na Meta (Situação), fui responsável por otimizar campanhas digitais (Tarefa). Desenvolvi novas estratégias que aumentaram a receita em 42% (Ação), gerando um impacto significativo no ROI - resultado sobre investimento (Resultado)."

Prepare-se para fazer perguntas relevantes: ao final de todas as entrevistas, geralmente, os entrevistadores deixam espaços para perguntas. Faça perguntas interessantes, que demonstrem visão estratégica e interesse genuíno pela vaga. “Pergunte sobre desafios da função, oportunidades de crescimento e como você pode agregar valor desde o primeiro dia”, diz Rocca.

Dicas práticas adicionais

Proatividade em conexões: envie agradecimentos após entrevistas, reforçando seu interesse e destacando como você pode contribuir.

Ajuste o tom: nas comunicações, seja claro e objetivo, mas demonstre entusiasmo. Para posições de liderança, demonstre postura de líder.

Invista no desenvolvimento contínuo: participe de treinamentos, cursos e eventos para se manter atualizado e relevante. Atualmente, sobretudo, cursos relacionados a AI estão em alta e são fundamentais em qualquer posição ou indústria.

“Conquistar o emprego dos sonhos exige estratégia, preparação e, acima de tudo, confiança no seu potencial. Acredite na sua trajetória e seja intencional em cada passo”, diz Rocca.