Tarifa dos EUA afeta desempenho de ADRs brasileiras; Embraer lidera perdas

Os American Depositary Receipts (ADRs) de empresas brasileiras negociados em Nova York operaram em queda nesta quinta-feira, 10, diante do anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas de 50% sobre produtos importados do Brasil.

O papel da Embraer foi o maior impactado e liderou as perdas. Os ADRs da companhia recuaram mais de 4%. A empresa é considerada uma das mais expostas ao impacto da política tarifária, com estimativa de redução de até US$ 70 milhões em seus custos, segundo análise do UBS.

O banco também calcula que, a cada 10% de aumento na tarifa, o lucro líquido projetado para 2026 pode cair 13%.

ADRs negativos

Outros ADRs também apresentam desempenho negativo. Petrobras (PBR) registraram queda de 0,39%, negociados a US$ 12,83. Os papéis do Itaú Unibanco (ITUB) caíram também mais de 4%, para US$ 6,37, enquanto os do Bradesco (BBD) recuaram 2,99%, cotados a US$ 2,92.

Na contramão, a Vale (VALE) apresentou leve alta de 0,96%, negociada a US$ 9,96, em meio à volatilidade do setor de commodities.

O índice Dow Jones Brazil Titans 20 ADR, que reúne os principais ADRs brasileiros, recuou 1,68%. Já o BNY Mellon Brazil ADR Index registrou queda de 1,73%.