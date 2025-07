Taleb reforça preocupação de Musk e alerta que altos juros aumentam risco de crise nos EUA

O matemático e escritor Nassim Nicholas Taleb, autor do livro O Cisne Negro, afirmou nesta quarta-feira, 16, em entrevista ao Business Insider que Elon Musk tem razão ao demonstrar preocupação com o crescimento da dívida dos Estados Unidos.

Para Taleb, o país enfrenta um cenário de fragilidade fiscal, com juros altos e perda de confiança no dólar como moeda de reserva internacional.

"Temos uma dívida enormemente pesada. Elon tem toda a razão em estar chateado com o sistema bipartidário", disse, fazendo referência ao CEO da Tesla e ex-chefe do DOGE, que formou um "Partido América" após se desentender com Trump sobre seu projeto de lei.

Crise fiscal

A dívida federal dos EUA ultrapassou US$ 37 trilhões, mais do que triplicando nos últimos 25 anos. Em 2024, o governo pagou US$ 881 bilhões em juros, valor que supera os gastos com defesa e o programa Medicare, segundo dados do Escritório de Orçamento do Congresso (CBO).

Taleb apontou que a credibilidade do dólar foi abalada após o congelamento de ativos russos pelos EUA, em resposta à invasão da Ucrânia em 2022. Essa medida acelerou a desdolarização e impulsionou a busca por reservas alternativas, como o ouro, dificultando a capacidade americana de financiar sua dívida e aumentando os riscos de instabilidade econômica global.

O autor também criticou a política comercial do presidente republicano, Donald Trump, que impôs tarifas de importação consideradas por ele inconsistentes e capazes de gerar insegurança entre parceiros comerciais.

Taleb afirmou que a crescente desconfiança no dólar e nos EUA é preocupante, especialmente porque o país depende de empréstimos para financiar suas despesas. Os altos custos com juros transformam a dívida em uma “fonte de fragilidade”, elevando o risco de uma crise financeira.

Críticas ao bitcoin

Mesmo com o bitcoin alcançando valores acima de US$ 120 mil, Taleb afirmou que a criptomoeda é uma "tulipa eletrônica", fazendo alusão à bolha especulativa das tulipas no século XVII, quando os preços foram inflacionados de maneira insustentável.

O escritor afirmou que o bitcoin não pode ser considerado uma moeda legítima, citando sua alta volatilidade e o fato de que os entusiastas esperam uma valorização constante, enquanto a estabilidade é fundamental para um meio de pagamento confiável.

Taleb também questionou a possibilidade de adoção em larga escala do bitcoin, argumentando que muitos governos provavelmente resistiriam a apoiar uma moeda que poderia enfraquecer suas moedas nacionais.

“O bitcoin não pode ser uma moeda. Ele é volátil demais, e nenhum governo vai apoiar algo que enfraqueça sua própria moeda nacional", avaliou.

Sobre Nassim Nicholas Taleb

Consultor científico da Universa Investments, fundo especializado em proteção contra eventos extremos de mercado, Taleb popularizou o conceito de “cisne negro” para descrever acontecimentos raros e imprevisíveis, mas de grande impacto.

O especialista vê o atual avanço da dívida pública como um desses riscos.