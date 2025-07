70 anos da Disney: parque oferece descontos em ingressos; saiba valores e até quando vão as ofertas

A Disneylândia celebra seu 70º aniversário nesta quinta-feira, 17 e, desde maio, oferece uma série de ofertas exclusivas em ingressos para quem deseja aproveitar os parques temáticos.

Quase todas as promoções estarão disponíveis até 14 de agosto deste ano, mas algumas ofertas especias se estendem ainda mais.

A Disney está oferecendo ingressos com desconto para adultos por valores entre US$ 100 (R$ 512) e US$ 120 (R$ 614) por dia, dependendo do pacote escolhido. Os preços variam conforme a modalidade e o número de dias adquiridos.

Uma das ofertas se destaca por permitir aos visitantes explorar ambos os parques temáticos da Disneylândia em um único dia por cerca de US$ 150 (R$ 768) diários, em parceria com membros do Costco (rede de clube de venda famosa nos EUA, semelhante ao Sam's Club). O benefício é válido para um número limitado de armazéns da Costa Oeste dos Estados Unidos.

Pacote de 3 dias: economia garantida

Um pacote de ingressos para três dias está disponível no site da Disneylândia por US$ 360 (R$ 1.843), permitindo que os visitantes escolham qualquer data até 14 de agosto de 2025.

As visitas não precisam ser consecutivas, o que oferece flexibilidade ao público. A possibilidade de "park hopping" — a visitação simultânea aos parques da Disneylândia e Disney California Adventure no mesmo dia — pode ser incluída por US$ 90 (R$ 460) adicionais.

Atualmente, esse pacote de 3 dias, sem desconto, custa cerca de US$ 415 (R$ 2.125).

Ingresso de aniversário: 4 dias por US$ 400

Outra opção interessante é o ingresso de quatro dias por US$ 400 (R$ 2.048). Esse pacote permite aos visitantes aproveitar as atrações da Disneylândia em qualquer momento até 14 de agosto.

Para quem deseja visitar ambos os parques no mesmo dia, é possível adicionar o ingresso de ida e volta por US$ 95 (R$ 486) adicionais.

Ofertas da Costco

A oferta de US$ 449,99 (R$ 2.304) da Costco proporciona um pacote de três dias, incluindo Lightning Lane Multi Pass, que dá acesso rápido a determinadas atrações, além de um crédito de US$ 30 (R$ 154) para refeições dentro dos parques.

O pacote também oferece a possibilidade de alternar entre os parques no mesmo dia. Esta promoção é válida até 19 de dezembro de 2025, cobrindo não apenas o verão, mas também o Halloween e o Natal.

Benefícios para os hóspedes: estadias com desconto

Além dos ingressos, os hotéis do Disneyland Resort oferecem até 30% de desconto em estadias selecionadas, desde que a permanência seja de no mínimo quatro noites, válida até 26 de setembro de 2025.

Novidades e atrações comemorativas

Para celebrar o aniversário, a Disneylândia apresenta uma série de novas atrações e experiências imersivas. O tema do aniversário, "Celebre a Felicidade", traz uma atmosfera vibrante, com novos trajes dos personagens, uma música original dos Jonas Brothers e um brasão comemorativo no castelo.

O show noturno "World of Color Happiness!" estreou em 16 de maio, com personagens de filmes icônicos da Disney e Pixar, como Divertidamente.

Além disso, os visitantes poderão votar em uma das emoções de Divertidamente, que ganhará destaque na apresentação daquela noite.

A Disneylândia ainda traz de volta atrações de sucesso, como o espetáculo de fogos de artifício "Wondrous Journeys", o desfile diurno "Better Together" do Pixar Pals e o "Paint the Night", que não é realizado desde 2018.

Além disso, uma nova versão do "Disney Junior Mickey Mouse Clubhouse" estreou em 16 de maio no Disney California Adventure Park, trazendo a magia dos Muppets para a celebração.

Ainda em celebração ao aniversário, uma nova cavalgada diurna chamada "Celebrate Happy Cavalcade" traz Mickey e seus amigos, incluindo os ursos Duffy e ShellieMay, que estreiam nos parques da Disneylândia.

Produtos exclusivos e novas experiências

Produtos comemorativos como a chave da Disneylândia, que desbloqueia surpresas ao ser inserida em fechaduras espalhadas por nove áreas do parque, também estarão disponíveis para compra.

Quem conseguir desbloquear todas as estações poderá ganhar um broche especial. Além disso, novos pratos e produtos inspirados em momentos históricos da Disneylândia, como o chili de Walt e o tamale de carne frita, fazem parte das novidades gastronômicas.

*Os valores dos ingressos em reais foram baseados na cotação de 16 de julho de 2025.