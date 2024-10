Suzano (SUZB3) supera expectativas e tem lucro de R$ 3,24 bi no 3º trimestre

A Suzano (SUZB3) saiu do vermelho e registrou lucro líquido de R$ 3,24 bilhões no terceiro trimestre, revertendo prejuízo de R$ 3,766 bilhões registrado no mesmo período do ano passado.

O resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pela LSEG, que estimava um lucro de R$ 2,72 bilhões na janela de julho a setembro.

O Ebitda (Lucros antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) ajustado da companhia foi de R$ 6,523 bilhões no período, alta de 4% no trimestre e avanço de 77% na comparação anual.

No lado operacional, a Suzano vendeu 2,6 milhões de toneladas de celulose no terceiro trimestre,avanço de 6% na comparação ano a ano. As vendas de papel, por sua vez, avançaram 9% na mesma base de comparação, para 360 mil toneladas.