Suspeito de assassinato de CEO provavelmente deixou Nova York, diz polícia

O suspeito do assassinato do CEO do UnitedHealthcare, Brian Thompson, deixou provavelmente a cidade de Nova York, informou a comissária do departamento de polícia de Nova York (NYPD, na sigla em inglês), Jessica Tisch. A polícia rastreou os movimentos do suspeito da região de Midtown até uma estação de ônibus no alto de Manhattan, informou o Wall Street Journal.

Brian Thompson, de 50 anos, foi assassinado na manhã de quarta-feira, 4, na porta de um hotel Hilton de Midtown.

"Temos motivos para acreditar que ele não está mais na cidade de Nova York", disse Tisch em uma entrevista à CNN.

Os policiais de NYPD vasculharam o Central Park nesta sexta-feira, 6, em busca da mochila que o suspeito teria abandonado após atirar em Thompson.

Até o momento ninguém foi preso, disse a polícia, mas um celular encontrado na rua e imagens de câmeras de segurança de um homem sorridente e encapuzado estão entre as pistas que orientam os investigadores.

As autoridades ofereceram uma recompensa de até US$ 10 mil, juntamente a apelos públicos por informações. A polícia disse que o ataque foi direcionado, mas continua tentando descobrir o motivo.

A polícia revistou um albergue no Upper West Side de Manhattan na quinta, onde acredita que o suspeito possa ter se hospedado.

O prefeito de Nova York, Eric Adams, declarou à imprensa norte-americana que confia na eficiência da polícia. "Estamos vendo o bom e velho trabalho policial aqui. Estamos no caminho certo. Vamos levar essa pessoa à justiça", disse ao jornal Spectrum News NY1.

Tiroteio em Nova York

O CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson, de 50 anos, foi assassinado na quarta, na porta do hotel Hilton de Midtown, em Nova York. A empresa é a maior operadora de planos de saúde privada dos Estados Unidos e faz parte do grupo UnitedHealth, oitavo maior do país, com mais de 469 mil funcionários.

Segundo o New York Post, o executivo foi baleado no tórax na porta do hotel por um homem usando máscara, e esperando aparentemente por ele, que atirou e fugiu, conforme relatos de policiais. Thompson foi encaminhado para o hospital Monte Sinai em estado crítico, mas não resistiu ao ferimento.

Um comunicado da companhia anunciado na última terça relatou que Thompson falaria no Investor Day anual do grupo sobre as perspectivas financeiras da empresa para 2025. Era esperado que fosse anunciada uma receita de US$ 450 bilhões.