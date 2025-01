Subsidiária da LG realiza maior oferta pública desde 2022 na Coreia do Sul

A LG CNS, subsidiária de tecnologia da LG, definiu o preço de sua oferta pública inicial (IPO) no topo da faixa projetada, arrecadando 1,2 trilhões de won (R$ 4,47 bilhões). Este é o maior IPO realizado na Coreia do Sul desde 2022, sinalizando uma recuperação do mercado local após um período de turbulência política e econômica. As informações são da Bloomberg.

O preço por ação foi fixado em 61.900 won (R$ 230,40), atendendo às expectativas do mercado e destacando o interesse dos investidores, principalmente domésticos. A procura por ações da LG CNS reflete o crescente apetite por empresas de tecnologia que oferecem serviços de software de ponta, em um momento em que a digitalização e a transformação tecnológica são prioridades globais.

A oferta da LG CNS marca o primeiro grande IPO desde a crise política que abalou a Coreia do Sul no final de 2024, quando uma breve declaração de lei marcial trouxe instabilidade aos mercados financeiros. Apesar disso, o índice Kospi, principal indicador da bolsa sul-coreana, mostrou resiliência, com um forte desempenho em janeiro, superando outras bolsas asiáticas.

A LG CNS é conhecida por fornecer soluções de software para empresas, como gestão de dados e automação de processos, competindo diretamente com sua principal rival, Samsung SDS. A arrecadação do IPO será destinada ao investimento em novos negócios e à expansão da atuação da empresa em mercados globais.

A precificação no topo da faixa coloca o múltiplo de avaliação da LG CNS em 15 vezes os lucros projetados para 2025, acima das 12 vezes registradas por sua concorrente Samsung SDS. Esse diferencial reflete as expectativas do mercado de que a LG CNS continue crescendo em setores estratégicos, como inteligência artificial, computação em nuvem e soluções para cidades inteligentes.

A listagem está prevista para o dia 4 de fevereiro, e os coordenadores globais da operação incluem KB Securities, Bank of America e Morgan Stanley. O sucesso do IPO deve atrair atenção para outros potenciais lançamentos no mercado sul-coreano, que busca se reerguer após um período de cautela.

Cenário de recuperação e desafios

Além do interesse doméstico, a LG CNS enfrentou uma recepção mais morna por parte de investidores internacionais, preocupados com a instabilidade política e econômica. Mesmo assim, analistas destacam que a empresa se beneficia do momento de recuperação do mercado coreano e da busca por alternativas em um setor altamente competitivo.

Outras empresas locais, como o banco digital K Bank, adiaram seus IPOs devido a condições de mercado desafiadoras. A retomada de grandes ofertas, como a da LG CNS, pode sinalizar um novo ciclo de crescimento para o mercado de capitais da Coreia do Sul.

Com este IPO, a LG CNS também solidifica sua posição como um dos principais players em tecnologia no país, impulsionando a estratégia de diversificação do grupo LG.