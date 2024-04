LG supera BYD como segundo maior fabricante de baterias de carros do mundo

De acordo com um novo relatório, a LG New Energy da Coreia do Sul se tornou o segundo maior fornecedor de baterias para veículos, superando a chinesa BYD nos meses de janeiro e fevereiro. A queda nas vendas de veículos elétricos da BYD durante o feriado do Ano Novo Lunar de oito dias contribuiu para essa mudança.

A capacidade instalada da BYD diminuiu 3,1% nos primeiros dois meses em comparação com o ano anterior, totalizando 12,1 gigawatts-hora, conforme apontado pela empresa sul-coreana de pesquisa de mercado SNE Research. Sua participação de mercado também caiu para 13,1%, uma redução de 4 pontos percentuais. O impacto do feriado de oito dias em fevereiro afetou as vendas de veículos elétricos da empresa, enquanto na Coreia do Sul o feriado do Ano Novo Lunar dura apenas quatro dias este ano. O relatório destaca que os veículos de nova energia da BYD são competitivos em preço devido à produção interna de baterias e à integração vertical na fabricação de automóveis. Recentemente, a empresa com sede em Shenzhen inaugurou uma fábrica na Tailândia, visando expandir sua presença global. Seis dos dez maiores fabricantes de baterias para veículos elétricos são chineses, representando 60,8% do mercado, um aumento de 2,1 pontos percentuais em relação ao ano anterior. A capacidade instalada da Contemporary Amperex Technology cresceu significativamente durante o período, atingindo 35,5 GWh, um aumento de 44,9%. A empresa, sediada em Ningde, fornece baterias não apenas para grandes fabricantes chineses como Zeekr e Li Auto, mas também para montadoras estrangeiras como Tesla, BMW e Volkswagen. É o único fornecedor com mais de 30% de participação de mercado global, que aumentou para 38,4%. Além disso, empresas como CALB Group, Gotion High-Tech, EVE Energy e Svolt Energy Technology também registraram crescimento na capacidade instalada. A Svolt, com sede em Changzhou, teve o crescimento mais rápido, atingindo 184,3%. Segundo o presidente Yang Hongxin, a Svolt enviou mais de 15 mil veículos para clientes no exterior apenas no primeiro trimestre, representando quase 20% das exportações de automóveis.

Tradução: Mei Zhen Li Fonte: STCN