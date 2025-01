Participação das ações nas carteiras dos fundos atinge menor nível em 25 anos

A participação das ações nas carteiras dos fundos de investimento brasileiros atingiu seu menor nível em 25 anos. Em novembro de 2024, último dado disponível, as ações representavam apenas 8,3% da alocação dos fundos locais. Este é o menor valor registrado desde 2000. As informações constam no relatório do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME), baseado em dados próprios e da Anbima.

Se antes da pandemia a participação das ações era de 14%, esse número foi para 10% no início de 2024. O pico de alocação em ações aconteceu em 2007, quando o índice chegou a 22%. Bem no início dos anos 2000 as ações representavam 11,3% dos fundos de investimento.

Em 2019, os fundos de ações receberam mais captações líquidas do que os fundos multimercados, tradicionalmente líderes em captações. No entanto, os fundos multimercados retomaram a liderança em 2020. Em 2021, a liderança em captações líquidas ficou com os fundos de renda fixa, passando para os fundos de previdência em 2022 e 2023. Em 2024, os fundos de renda fixa recuperaram a liderança nos fluxos de entrada.

Os efeitos dos juros nos fundos de ações

A tendência de aumento na participação das ações é percebido em períodos de taxas de juros mais baixas, como em 2019 e 2020.

Alocações anuais em ações por fundos locais (R$ bilhões) Alocações Mensais em Ações por Fundos Locais (R$ bilhões) (Fonte: BTG Pactual)

Em dezembro, na última reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) de 2024, a Selic foi elevada em para 12,25% ao ano – maior aumento desde o início de 2022. Na ocasião, os diretores do Banco Central atribuíram a elevação acima do previsto às incertezas externas e aos ruídos provocados pelo pacote fiscal do governo. O órgão informou que elevará a taxa em 1 ponto percentual nas próximas duas reuniões, que acontecem em janeiro e março deste ano.

Analistas do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) projetam um aumento adicional de 50bps em maio, levando a taxa Selic para 14,75%, o nível mais alto desde 2006. "Naturalmente, as taxas de juros mais altas devem desacelerar a atividade econômica e ter um impacto negativo nos lucros das empresas, especialmente das empresas mais alavancadas. O estresse nos preços dos ativos do Brasil pode ser visto no aumento das taxas de juros reais de longo prazo e na desvalorização do real", avaliam.

Ainda conforme a análise do banco, o cenário externo também não anima. Isso porque a vitória de Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos confirmou um cenário que aponta para taxas de juros de longo prazo mais altas. Fora isso, o ciclo de corte de juros nos EUA pode ser menos intenso do que o esperado. "Sem dúvida, as altas taxas de juros de longo prazo nos EUA podem manter as taxas de longo prazo pressionadas no Brasil, o que é um fator negativo para o desempenho das ações brasileiras", opinam os analistas.