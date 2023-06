Sonda da Petrobras é retirada da região da foz do Amazonas e levada para o RJ

A Petrobras iniciou, nesta segunda-feira, 5, a navegação do navio sonda NS 42, que estava na bacia Foz do Amazonas, na Margem Equatorial brasileira, a cerca de 175 km da costa do Amapá, segundo a estatal. Em relação à foz do rio Amazonas, o equipamento estava a 500 quilômetros de distância, ressaltou a companhia. A Petrobras teve o licenciamento para exploração no local negado pelo Ibama em meados de maio.

Segundo a estatal, a embarcação foi desmobilizada em função do indeferimento do processo de licenciamento ambiental do bloco, e será destinada a atividades da companhia na bacia de Campos, na Região Sudeste, como já havia antecipado ao Estadão/Broadcast o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. A sonda deve chegar à bacia de Campos até o final deste mês.

Após a negativa do órgão ambiental, a Petrobras entrou com pedido de reconsideração da decisão, mas decidiu evitar mais gastos com a operação. Estimativa da consultoria Wood Mackenzie, afirma que a Petrobras gasta US$ 1 milhão por dia de espera pelo aval para perfurar.

Petrobras aguarda Ibama

A sonda agora será mobilizada em ações pontuais na bacia de Campos, enquanto a Petrobras aguarda o posicionamento do Ibama em relação ao pedido de reconsideração feito pela companhia em 25 de maio.

"A Petrobras reitera que todos os recursos mobilizados no Amapá e no Pará para realização da Avaliação Pré-Operacional (simulado para testar os planos de resposta à emergência) foram viabilizados estritamente em atendimento a decisões e aprovações do Ibama, conforme registrado em autos públicos, seguindo as balizas legais e normativas vigentes”, afirmou a petroleira.