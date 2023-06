Petrobras mais que dobra limite de investimento em baixo carbono em novo Plano Estratégico

O Conselho de Administração da Petrobras aprovou nesta quinta-feira, 1, alterações em seu Plano Estratégico para 2024-2028. A principal mudança foi o aumento do limite para investimentos em projetos de baixo carbono para até 15% do Capex total previsto para o quinquênio.

O Plano Estratégico de 2023-2027, aprovado pela diretoria anterior, determinava o limite de até 6% de um Capex total de US$ 100 bilhões para projetos de baixo carbono. Pelo

Plano da Petrobras para ser mais sustentável

O aumento do limite de investimento previsto, segundo a Petrobras, visa preparar e empresa para "um futuro mais sustentável, na busca por uma transição energética justa e segura no país, conciliando o foco atual em óleo e gás com a busca pela diversificação de nosso portfólio em negócios de baixo carbono (inclusive produtos

petroquímicos e fertilizantes)".

Detalhamentos da carteira de projetos serão levados à aprovação final em edição completa do no Plano Estratégico em novembro deste ano, segundo a Petrobras.

Os investimentos em baixo carbono irão englobar projetos em energia renovável e a descarbonizações de suas operações.