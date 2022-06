SoftBank e Goldman investem na Rimac, rival da Tesla (TLSA34)

O SoftBank e o Goldman Sachs (GSGI34) investiram na produtora croata de carros elétricos esportivos Rimac.

A rodada de financiamento foi de 500 milhões de euros (cerca R$ 2,5 bilhões). Essa injeção de liquidez fornece à Rimac um valuation de mais de 2 bilhões de euros.

Segundo a fabricante croata de carros esportivos elétricos, os recursos serão utilizados, em parte, para construir o novo negócio de robotaxi autônomo, que está em desenvolvimento secreto nos últimos três anos.

Segundo o fundador da empresa, Mate Rimac, o novo empreendimento ainda está “em modalidade sigilosa” e pode não estar pronto nos próximos cinco anos, mas acabará se tornando “maior do que tudo que fizemos até agora”.

Rimac pronta para o mercado de massa

A fabricante croata de carros elétricos está realizando protótipos há dois anos, mas quer esperar até que a tecnologia esteja pronta antes de revelá-la ao público.

“Somos diferentes de outras pessoas, que mostram coisas que estão longe de serem feitas”, acrescentou Rimac em entrevista ao Financial Times. Uma alusão, provavelmente, para a rival Tesla (TLSA34).

Entretanto, a Rimac não é a única fabricante de carros elétricos com projetos em fase avançada.

Várias empresas no mundo estão entrando nesse setor promissor. Entre elas, a Cruise, apoiada pela General Motors, o a Waymo, da Alphabet (GOGL34), estão desenvolvendo veículos elétricos autônomos há anos. Muito antes dessa tecnologia chegar ao estágio comercial.

O investimento de 500 milhões de euros é apenas a última rodada de financiamento da Rimac, que foi fundada na garagem de Mate Rimac em 2009 e cresceu para se tornar um dos fornecedores de tecnologia mais procurados na indústria automobilística mundial.

A empresa já produziu oito carros Concept One de alto desempenho, cujo preço está por volta de 1,2 milhão de euros.

Seu primeiro modelo "de massa", o Nevera, vai começar a ser entregue nas próximas semanas e terá um custo de 2 milhões de euros.

A Porsche, casa automotiva controlada pela Volkswagen, foi uma das primeiras montadoras a apoiar o negócio. O grupo de investimentos italiano Investindustrial também está investindo na Rimac, e já aumentou sua participação acionária.

Ao trazer investidores com maior volume financeiro, como o SoftBank e o braço de gestão de ativos do Goldman Sachs, a fabricante croata ampliou sua base de acionistas e está potencialmente pronta para uma listagem no mercado de ações.

Entretanto, a Rimac deixou claro que "não há pressa para realizar o IPO", pois sua principal prioridade era “focar na construção de uma empresa forte com visão de longo prazo”.

Euforia no mercado para produtoras de carros elétricos

Nos últimos anos o mercado financeiro assistiu a uma tendência de "montanhas russas" no valor de mercado de produtoras de carros elétricos.

Quase 20 empresas do setor chegaram na Bolsa de Valores nos últimos dois anos. Muitas alcançando valores de mercado superiores aos de casas automotivas com quase um século de história e milhões de carros vendidos por ano.

A fabricante de carros elétricos norte-americana Rivian chegou a ultrapassar o valor de mercado da Volkswagen no ano passado, apesar de não ter entregue um único veículo na época.

No entanto, o mercado parece ter superado essa euforia, e os valores de mercado dessas empresas despencaram, deixando muitas start-ups de carros elétricos negociadas abaixo do preço de estreia após o IPO.

No ano passado, a Rimac assinou um acordo para supervisionar a marca de carros de luxo Bugatti, que é de propriedade da Volkswagen, liderando o novo grupo Bugatti Rimac, que produzirá modelos sob ambas as marcas.

A Rimac também planeja contratar 700 funcionários este ano e concluir o desenvolvimento de seu novo campus na Croácia, que servirá como sede da empresa.