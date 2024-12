Shutdown evitado nos EUA, pronunciamento de Lula e Focus: o que move o mercado

Com um acordo no Congresso dos Estados Unidos para evitar a paralisação do governo (“shutdown”), os mercados iniciam a semana com expectativas mais otimistas.

O entendimento rejeitou as exigências do ex-presidente Donald Trump de um aumento no teto da dívida até 2025, confirmando as expectativas que surgiam na última sexta-feira. Essa decisão trouxe alívio para investidores e ajudou no desempenho dos mercados asiáticos e europeus nesta segunda-feira, 23.

No Brasil, os próximos dias devem ser marcados por liquidez reduzida devido ao feriado de Natal. A B3, Bolsa de Valores brasileira, não opera na véspera de Natal (amanhã) e a agenda local conta com poucas divulgações, como o Boletim Focus e a Nota do setor externo de novembro nesta segunda-feira, além dos indicadores IPCA-15 e Caged de novembro na sexta-feira, 27.

Após a repercussão positiva do compromisso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a autonomia do Banco Central, o mercado espera um ambiente mais tranquilo. Lula também deve fazer um pronunciamento à Nação na noite de Natal para balanço do ano de seu governo.

Compromisso com autonomia do Banco Central

Ainda na sexta-feira, Lula gravou um vídeo ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, reforçando a autonomia do BC. O presidente declarou apoio incondicional a Galípolo, afirmando que ele terá “carta branca” para conduzir a política monetária do país.

Essa declaração foi bem recebida pelo mercado, que agora deposita esperanças em medidas fiscais que possam reduzir a pressão sobre a política monetária.

Mercados asiáticos em alta, exceto China

No fechamento desta segunda-feira, os principais índices asiáticos encerraram em alta, impulsionados pelo acordo para evitar o “shutdown” nos EUA e pela divulgação de dados de inflação abaixo do esperado nos Estados Unidos, que já haviam levado as bolsas de Nova York a fecharem em alta na sexta-feira. O mercado chinês, no entanto, seguiu em direção contrária.

Tóquio — Nikkei : +1,19%

: +1,19% Hong Kong — Hang Seng : +0,82%

: +0,82% Coreia — Kospi : +1,57%

: +1,57% Taiwan — Taiex : +2,64%

: +2,64% China — Xangai : -0,50%

: -0,50% China — Shenzhen: -2,29%

No Japão, o setor automotivo ganhou destaque com o anúncio de que Honda e Nissan estão em conversas para um possível acordo que pode envolver também a Mitsubishi. O movimento foi suficiente para impulsionar as ações dessas empresas em Tóquio.

Europa: atenção à inflação e discurso de Lagarde

As bolsas europeias operam sem direção única nesta segunda-feira, com negociações moderadas antes do feriado de Natal. Os investidores analisam os comentários de Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE), que afirmou que a inflação na zona do euro está muito próxima da meta de 2%, mas reforçou a necessidade de cautela. Segundo Lagarde, a inflação de serviços, atualmente em 3,9%, ainda é motivo de preocupação.

Na Grã-Bretanha, dados do PIB mostraram estagnação econômica durante os primeiros meses do governo de Keir Starmer, enquanto na Espanha o resultado veio dentro do esperado. Confira os índices europeus: