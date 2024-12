Ação da Nissan tem maior alta em 50 anos com chance de fusão com a Honda

As ações da Nissan dispararam até 24% nesta quarta-feira, o maior salto em pelo menos 50 anos, com a possibilidade de uma parceria com a Honda salvar a montadora japonesa da crise financeira.

Os problemas da Nissan, cujas ações vinham apresentando o pior desempenho em cinco décadas com a atual gestão, ganharam destaque no início de novembro quando a empresa reduziu drasticamente sua previsão de lucro e anunciou que precisaria eliminar 9.000 empregos em todo o mundo. A montadora também disse que faria um corte de 20% em sua produção à medida que vem percebendo uma falta de entusiasmo dos consumidores por seus modelos.

A Honda está avaliando várias opções, incluindo uma fusão, parceria de capital ou a criação de uma holding, disse o vice-presidente executivo Shinji Aoyama nesta quarta-feira. A possível fusão com a Nissan criaria a terceira maior montadora do mundo. O anúncio da união entre Honda e Nissan pode acontecer antes do Natal, já no dia 23 deste mês, inclusive, de acordo com a Bloomberg.

Na opção da holding, sob a qual Honda e Nissan operariam de forma combinada, haveria a possibilidade de incluir a Mitsubishi, que tem lanços com a Nissan. As ações da Mitsubishi também registraram alta, subindo até 20%, o maior aumento desde 2013. Por outro lado, as ações da Honda caíram até 3,4% com a preocupação sobre os impactos financeiros da operação.

Início das conversas

Ainda de acordo com a Bloomberg, as discussões entre as duas empresas parecem ter acelerado após a Hon Hai Precision Industry, produtora de iPhones sediada em Taiwan e conhecida como Foxconn, ter abordado a Nissan para adquirir uma participação na empresa.

Não está claro se a Nissan segue em negociações com a Foxconn ou se já rejeitou a proposta da empresa. A Foxconn tem investido fortemente em fábricas para construir veículos elétricos.

A medida seguiria uma decisão das duas empresas no início deste ano de trabalharem juntas no desenvolvimento de baterias e software para veículos elétricos. Naquela ocasião, o CEO da Honda, Toshihiro Mibe, falou da possibilidade de uma união de capital com a Nissan.

Se o acordo for fechado, a união das duas montadoras daria uma posição melhor para competir no Japão e no exterior com a Toyota, a maior montadora do mundo. A Toyota adquiriu participações na Subaru, Suzuki Motor e Mazda, o que só fortaleceu sua presença no mercado.

Renault

Já a Renault está aberta à ideia da Nissan prosseguir com negociações com a Honda. A montadora francesa busca maneiras de se proteger da crise que afeta sua parceira de longa data.