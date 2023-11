Salesforce sobe 10% no pré-mercado após lucro crescer quase 500%

As ações da Salesforce sobem cerca de 10% no pré-mercado de Nova York na manhã desta quinta-feira, 30, após a companhia ter apresentado resultados mais fortes que o esperado para o terceiro trimestre. No ano, as ações da Salesforce acumulam alta de 73,8%.

Divulgado na última noite, o lucro líquido da companhia foi de US$ 1,2 bilhão no terceiro trimestre, 482% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. O lucro por ação foi de US$ 2,11 ante o consenso de US$ 2,06.

Receita e projeção de crescimento

A receita total atingiu a marca de $8.72 bilhões, demonstrando um crescimento de 11% emna comparação anual. Para o quarto trimestre, a Salesforce espera faturar entre US$ 9,18 bilhões e US$9.23 bilhões,

"Somos agora a terceira maior empresa de software empresarial em receita, a número um em IA CRM e a empresa número um em aplicativos empresariais. Mais importante ainda, estamos reunindo CRM, dados, IA e confiança em uma plataforma única e integrada, conduzindo nossos clientes a uma nova era de incrível produtividade e crescimento", afirmou Marc Benioff, CEO da Salesforce, em resultado

As receitas de assinatura e suporte alcançaram $US8,14 bilhões, registrando um aumento significativo de 13% em comparação ao ano anterior. Por outro lado, os serviços profissionais e outras receitas totalizaram US$ 0,58 bilhão, sofrendo uma diminuição de 4% em relação ao terceiro trimestre de 2022.

O fluxo de caixa gerado pelas operações no terceiro trimestre foi de US$ 1,53 bilhão, revelando um aumento expressivo de 389% em comparação ao ano anterior. O fluxo de caixa livre atingiu US$ 1,37 bilhão, 1.088% maior frente ao mesmo período de 2022.

A margem operacional do terceiro trimestre foi sólida, registrando 17,2% no padrão GAAP e 31,2% no padrão non-GAAP.

