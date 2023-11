Bilionário Bill Ackman aposta que o Fed cortará juros já no 1º trimestre

O investidor bilionário Bill Ackman aposta que o Federal Reserve começará a cortar juros mais cedo do que o mercado prevê.

O fundador da Pershing Square Capital Management disse que a guinada de política monetária pode acontecer já no primeiro trimestre. O mercado está cada vez mais otimista, mas não tanto quanto Ackman. Nesta quarta-feira, os juros futuros americanos já passaram a precificar quase 100% de chance de um primeiro corte de 0,25 ponto percentual em maio, ante cerca de 65% há apenas uma semana.

“O que está acontecendo é que a taxa de juro real, que é o que tem impacto na economia, continua aumentando à medida que a inflação diminui”, diz Ackman em um episódio do programa The David Rubenstein Show: Peer-to-Peer Conversations, da Bloomberg.

Ackman disse que se o Fed mantiver a taxa básica na faixa de aproximadamente 5,5% quando a inflação cair abaixo de 3%, “isso é uma taxa de juro real muito alta”.

Ackman, de 57 anos, fundou a Pershing Square em 2004. O gigante de investimentos, com US$ 17 bilhões sob gestão, fez seu nome no ativismo de acionistas, mas Ackman disse que prefere pensar em sua equipe como “proprietários engajados” dos negócios em que investem.

A empresa fez uma série de apostas macro ao longo dos anos. No mês passado, Ackman mexeu com mercado quando disse que a empresa havia desmontado sua posição vendida contra os Treasuries americanos e que esperava uma queda das taxas, como de fato aconteceu. O yield do título de dez anos já afundou 0,64 ponto percentual neste mês com a apreciação das notas.

Ackman disse a Rubenstein que não está convencido de que a economia dos EUA esteja caminhando para um pouso suave, sem provocar uma recessão.

“Acho que existe um risco real de um pouso forçado se a Fed não começar a cortar juros muito em breve”, disse Ackman, acrescentando que vê evidências de um enfraquecimento da economia.