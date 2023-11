Ibovespa agora: bolsa opera em alta de olho no PCE dos EUA

No último dia do mês, o Ibovespa desta quinta-feira, 30, abre em alta. Em dia agitado tanto por aqui quanto no exterior, a atenção dos investidores ficará com dados dos Estados Unidos, da zona do euro e da China. Junto a isso, a sessão deve repercutir a reunião da Opep+ e a retomada da votação dos precatórios no STF. No radar corporativo, o foco está na Assembleia Geral Extraordinária da Petrobras (PETR4).

Antes da abertura do mercado, por aqui o IBGE publicou dados do trimestre da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua). O resultado representou uma redução de 0,3 ponto percentual em relação aos três meses anteriores. Os dados vão em linha com os do Caged revelados ontem, 30, que mostraram um número mais forte de criação de vagas de emprego, que totalizaram 190 mil vagas com carteira assinada em outubro.

Sobre o Caged, Alberto Procópio, sócio líder de trabalhista e previdenciário da Grant Thornton, destaca que esse número coloca outubro como o quinto maior mês com saldo positivo de vagas de trabalho no Brasil desde janeiro. “Quando fazemos uma comparação anual, é um dado positivo praticamente 20% superior ao que foi registrado em outubro de 2022, quando foi gerado um saldo de 160 mil vagas aproximadamente”, afirma.

Ibovespa agora

IBOV: +0,57%, aos 126.890 pontos.

Outros dados que estão no radar dos investidores são externos. Ontem, os EUA publicaram os números do Índice de Preço sobre Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês) do terceiro trimestre, que foram revisados para baixo com a taxa anualizada ficando em 2,8%. Hoje, a expectativa é com os números referentes ao mês de outubro.

O dia também conta com o Índice de Preço ao Consumidor (CPI) da zona do euro de novembro. O indicador saiu de 2,9% para 2,4% — abaixo das projeções que apontavam para um recuo menor, de 2,7%. O núcleo também desacelerou mais do que o previsto, que era de 3,9%, ao cair de 4,2% para 3,6%.

No final da esteira de indicadores, durante a madrugada foi a vez da China. Por lá, o índice de gerentes de compras (PMI) apresentou uma leve desaceleração na comparação entre outubro e novembro. O indicador saiu de 49,5 para 49,4.

“O PMI chinês e também os dados de inflação na zona do euro, em que ambos vieram fracos, acabaram impulsionando os yields. Inclusive, podemos ver aqui no Brasil a curva dos DIs em alta ao longo de toda curva e mesma coisa que acontece, mas não tão forte, nos treasuries americanos”, aponta Marcio Riauba, gerente da Mesa de Operações da StoneX.

É esperado que os números possam afetar as cotações do minério de ferro e do petróleo ao longo do dia. E por falar em petróleo, começa hoje a reunião da Opep+. O cartel irá deliberar sobre os cortes na produção da matéria-prima. Durante a manhã, o barril do brent operava com alta, subindo 1,46%, cotado a US$ 84,12. A alta da commodity tem contribuído para o avanço da Petrobras (PETR4), que sobe 1,39%, no aguardo da sua AGE, que está prevista para às 14h de hoje.

Por fim, será retomada nesta quinta-feira a votação no Supremo Tribunal Federal (STF) a ação sobre os precatórios. A proposta do Ministério da Fazenda é mudar a metodologia para o pagamento desses débitos a fim de não comprometer o arcabouço fiscal. Nesta segunda, o STF contabilizou quatro votos para atender a um pedido do governo e permitir o pagamento de R$ 95 bilhões em precatórios ainda neste ano, por meio da abertura de crédito extraordinário. O julgamento virtual foi suspenso por pedido de vista do ministro André Mendonça.

Dólar hoje

O dólar opera em alta nesta quinta-feira. A moeda americana sobe 1,13%, a R$ 4,888. Na quarta, o dólar fechou em alta de 0,32%, cotado a R$ 4,888.

Maiores altas do Ibovespa

Magazine Luiza ( MGLU3 ): +5,85%

Casas Bahia ( BHIA3 ): +3,77%

Cielo (CIEL3): +3,75%

Maiores quedas do Ibovespa

Klabin ( KLBN4 ) : -4,27%

Assaí ( ASAI3 ) : -2,96%

Suzano (SUZB3): -2,40%

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

