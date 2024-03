Sabesp (SBSP3), B3 (B3SA3), Minerva (BEEF3): o que movimenta as empresas na bolsa hoje

O Ibovespa desta sexta-feira, 22, será marcado pelos movimentos corporativos das empresas listadas. Hoje, os investidores vão ficar de olho na Sabesp (SBSP3), B3 (B3SA3) e Minerva (BEEF3). Confira a seguir quais são os principais destaques das companhias.

Sabesp (SBSP3)

Na noite de ontem, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) reportou que no quarto trimestre de 2023 foi contabilizado um lucro líquido de R$ 1,186 bilhão, avanço de 84,7% ante o apurado no mesmo intervalo do ano anterior. No ano passado, o lucro somou R$ 3,523 bilhões, montante 12,9% maior que o apurado em 2022. O lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda) ajustado somou R$ 2,964 bilhões nos últimos três meses de 2023, alta de 72,3% na comparação anual. Em 2023, o Ebitda foi de R$ 9,634 bilhões, um crescimento de 35,9% ante 2022.A receita operacional líquida cresceu 22,4% de outubro a dezembro ante um ano, para R$ 7,262 bilhões. No ano de 2023, a receita totalizou R$ 25,568 bilhões, montante 15,9% maior que o registro no ano de 2022.

CPFL (CPFE3)

A CPFL reportou lucro líquido de R$ 1,32 bilhão no quarto trimestre de 2023, queda de 3,5% em base anual de comparação. Considerando os 12 meses do ano, o lucro da companhia totalizou R$ 5,5 bilhões, elevação de 6,1%.

B3 (B3SA3)

A B3 aprovou na última quinta o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) cujo montante é de R$ 292,5 milhões. Por ação, será pago o valor líquido de R$ 0,04447349. A data de corte vai considerar os acionistas na base do dia 5 de março e o pagamento ocorrerá no próximo dia 5 de abril.

Minerva (BEEF3)

A Minerva concluiu a oferta da 14ª emissão de Debêntures simples que teve como montante um valor de R$ 2 bilhões que foi dividido em 3 séries.

Espaçolaser (ESPA3)

Paulo Camargo, que estava à frente da presidência da Espaçolaser desde 2022, renunciou ao cargo. O motivo não foi revelado. Camargo será substituído interinamente por Magali Leite, que ocupará o cargo paralelamente com o de diretora financeira e de relações com investidores até a eleição de um novo executivo para os cargos. O anúncio ocorreu após a divulgação do resultado do quarto trimestre, na última noite. A companhia terminou o período com um prejuízo líquido de R$ 19 milhões, 18,3% acima do mesmo período do ano passado.

Cemig (CMIG4)

A Cemig reportou lucro líquido IFRS de R$ 1,88 bilhão no 4T23, alta de 34,% em relação ao mesmo período do ano anterior. No acumulado o ano, o avanço foi de 41,4%, totalizando R$ R$ 5,8 bilhões. Entre outubro e dezembro, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) IFRS ajustado pela exclusão de itens não recorrentes, aumentou 24,5% em base anual de comparação, para R$ 2,45 bilhões. Em 12 meses, o Ebitda da Cemig ficou em R$ 8,5 bilhões, alta de 23,1% ante o ano anterior.

Copasa (CSMG3)

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) reportou um lucro líquido de R$ 355,2 milhões no 4T23, o que representa um avanço de 32,4% frente aos R$ 268,2 milhões contabilizados no mesmo período de 2022. Já o Ebitda ajustado ficou em R$ 712,2 milhões, crescimento de 34,3% na comparação anual.

Enauta (ENAT3)

A Enauta assinou contrato com a Westlawn Americas Offshore para a venda de 20% de participação na Concessão BS-4, que abrange os campos de Atlanta e Oliva. Segundo o comunicado da petroleira, a negociação teve como montante US$ 301,7 milhões. Além disso, a companhia ainda aprovou o programa de recompra de ações de emissão da companhia, na ordem de 20 milhões de papéis, o que corresponde a cerca de 7,5% das ações.

Rede D’Or (RDOR3)

A Rede D’Or aprovou a distribuição de juros sobre o capital próprio de R$ 300 milhões. O valor bruto corresponde a R$ 0,13303067754 por ação ordinária.

Qualicorp (QUAL3)

Ainda na seara dos balanços do quarto trimestre, a Qualicorp divulgou um prejuízo líquido de R$ 58,7 milhões, valor 26,5% mais baixo do que os R$ 79,9 milhões contabilizados no mesmo período de 2022.

Com informações do Estadão Conteúdo