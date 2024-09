Relatório Trimestral de Inflação, Caged, PIB dos EUA e discurso de Powell: o que move o mercado

Os mercados internacionais operam com otimismo na manhã desta quinta-feira, 26. Nos Estados Unidos, os índices futuros sobem, com destaque para Nasdaq. O índice avança mais de 1,4% impulsionado pelas ações da fabricante de semicondutores Micron Technology, que subiu 14% no after market depois de divulgar projeções otimistas de resultados.

Na Ásia, o principal órgão decisório do Partido Comunista da China, o Politburo, prometeu intensificar o apoio monetário e fiscal no país, dois dias após o Banco Popular da China (PBoC, banco central chinês) anunciar um agressivo pacote de medidas de estímulo.

Com o aceno, as bolsas chinesas e de outras partes da Ásia subiram fortemente. O CSI 300, índice que replica o desempenho das 300 principais ações negociadas na Bolsa de Valores de Xangai e na Bolsa de Valores de Shenzhen, encerrou o pregão com valorização de 4,2%.

Na esteira dos movimentos da Ásia, as bolsas da Europa também abriram em alta, com Euro Stoxx 50 valorizando 1,7%.

Relatório de inflação

Investidores repercutem, nesta manhã, o Relatório Trimestral de Inflação (RIT) divulgado pelo Banco Central (BC). O documento vem após a inflação de setembro surpreender o mercado, com os números bem melhores do que o esperado.

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) avançou 0,13% no mês, enquanto a estimativa apontava para uma alta de 0,28%. Com isso, a taxa de juros futuros de 10 anos caiu 3 pontos-base (bp), a 12,22%. A NTN-B longa ficou estável, pagando inflação + 6,42%.

Um dos pontos destacados por analistas como positivo foi os serviços subjacentes, métrica frequentemente destacada pelo BC, que tiveram um desempenho benéfico não visto desde o início da pandemia. Além dos serviços, itens específicos, como cinema e seguro de veículos, também colaboraram para o arrefecimento da inflação neste mês.

A surpresa ocorre em um momento em que os dirigentes do BC afirmaram, na ata do Comitê de Política Monetária (Copom), que o cenário econômico demanda uma política monetária “mais contracionista”, deixando a porta aberta para aumentar o ritmo de alta da taxa de juros do país.

Agora, o RIT deve ajudar a calibrar as apostas sobre a duração desse ciclo de aperto monetário por aqui. Na sequência, para comentarem o relatório, Roberto Campos Neto, presidente do BC, e Diogo Guillen, diretor da autoridade monetária, participam de coletiva de imprensa sobre política monetária, às 11h.

Caged e Pnad

Além do RTI, as atenções se voltam para o mercado de trabalho, com a publicação do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (PNAD) amanhã. Hoje haverá ainda a divulgação do Relatório Mensal de Dívida Pública pelo Tesouro.

PIB dos EUA

Já nos Estados Unidos, destaque para a divulgação, pelo Departamento do Comércio, da leitura final do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre de 2024. A segunda prévia, divulgada no dia 29 de agosto, apontou que o PIB americano aumentou a uma taxa anual de 3% no período, ante a expectativa do mercado de 2,8%.

Na época, investidores também receberam de forma positiva os números mais fortes que o esperado, já que afastaram o temor de recessão dos EUA. Entretanto, o corte mais agressivo do Federal Reserve (Fed, banco central americano) na última semana levantou a dúvida novamente. Agora, a terceira leitura poderá ajudar a descartar esse medo.

Discurso de Powell

Para além dos dados, durante a manhã, investidores também aguardam o discurso de Jerome Powell, presidente do Fed, que poderá trazer mais pistas sobre o rumo da política monetária por lá. As falas estão previstas para iniciarem às 10h20.