Ibovespa opera em alta puxado por Vale (VALE3), que sobe mais de 4%

A Vale (VALE3) segue ditando o tom positivo da bolsa brasileira. Na sessão desta quinta-feira, 26, a mineradora sobe mais de 4%, puxando o Ibovespa para cima. A valorização da empresa ocorre após mais um anúncio de medidas do governo da China para impulsionar a economia.

O principal órgão decisório do Partido Comunista da China, o Politburo, prometeu intensificar o apoio monetário e fiscal no país, dois dias após o Banco Popular da China (PBoC, banco central chinês) anunciar seu mais agressivo pacote de medidas de estímulo desde a pandemia.

Segundo a Bloomberg, as autoridades chinesas consideram injetar mais de US$ 140 bilhões nos bancos públicos, principalmente por meio da emissão de "novos títulos soberanos".

Já o pacote, anunciado na terça-feira, 24, por Pan Gongsheng, presidente do PBoC, envolve a redução da taxa de reserva bancária em 50 pontos-base (pb), a diminuição da taxa de recompra reversa para operações de 7 dias em 20 pb, o corte nas taxas de juros de hipotecas já contratadas e a redução do valor mínimo de entrada para a compra de uma segunda residência para 15%.

Entre os dois anúncios, na quarta-feira, 25, o BC da China informou o corte na taxa de empréstimo de médio prazo de 1 ano de 2,3% para 2%.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,45% aos 132.196 pontos

+0,45% aos 132.196 pontos Vale (VALE3): +4,50% cotado a R$ 63,35

Agenda cheia

O dia é de agenda cheia na economia local e mundial. Por aqui, o mercado repercute o Relatório Trimestral de Inflação (RTI). Nele, o Banco Central (BC) revisou a estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,3% para 3,2% em 2024 e do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do país, de 4% para 4,3% no deste ano.

De acordo com o BC, a revisão da atividade econômica se deve principalmente à surpresa positiva registrada no segundo trimestre deste ano. A instituição também destacou que os impactos das enchentes no Rio Grande do Sul (RS) foram menores do que o previsto, além do crescimento no consumo das famílias, nos investimentos e nos setores mais cíclicos da economia.

Nos EUA, o Departamento Comércio divulgou a terceira e última leitura do PIB do segundo trimestre. O indicador veio com alta de 3%, em linha com a projeção e com a segunda prévia, divulgada no dia 29 de agosto, que também apontou para um aumento na taxa anual de 3%.

Na segunda prévia, a expectativa do mercado era de 2,8%. Com o resultado acima do esperado, investidores afastaram o temor de recessão dos EUA. Agora, com a oficialização do PIB no segundo trimestre em 3%, as chances do Federal Reserve (Fed, banco central americano) cortar juros em 50 pb em novembro recuou de 62,8% a 56,2%, de acordo com o FedWatch, do CME Group.

O Departamento do Trabalho também divulgou o número de seguro-desemprego nos Estados Unidos, na semana encerrada em 21 de setembro. O pedidos caíram 4 mil para 218 mil solicitações. O dado ficou abaixo da mediana da projeção de analistas, que esperavam 224 mil pedidos, o que também mostram que o mercado de trabalho segue mais forte.

Para além dos dados, durante a manhã, investidores também aguardam o discurso de Jerome Powell, presidente do Fed, que poderá trazer mais pistas sobre o rumo da política monetária por lá.

Já o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o diretor de Política Econômica, Diogo Guillen, farão às 11h uma entrevista coletiva para detalhar os dados do RTI.

Por fim, também terá a publicação do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e o Relatório Mensal de Dívida Pública pelo Tesouro.

Dólar hoje

O dólar opera em queda de 0,60%, sendo negociado a R$ 5,443. Na última sessão, a moeda havia subido 0,23%, cotada a R$ 5,476.

Como é calculado o índice Bovespa?

O principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, é o Ibovespa, calculado em tempo real com base na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo possui um peso na composição do índice.

O Ibovespa funciona como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações no mercado, onde cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Portanto, se o Ibov está em 100 mil pontos, isso significa que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o aftermarket acontece entre 17h25 e 17h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.