Lucro da Rede D'or cresce 31,7% no 3º trimestre, para R$ 1,5 bilhão

Receita líquida da companhia cresceu mais de 10% no 3º trimestre deste ano

Rede D'Or: receita de R$14 bilhões no 3º trimestre (Germano Lüders/Exame)

Redação Exame

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 19h14.

A Rede D'or São Luiz (RDOR3) reportou lucro líquido de R$ 1,538 bilhão no terceiro trimestre de 2025 (3T25), montante 31,7% superior ao reportado no mesmo intervalo de 2024, conforme balanço publicado nesta quarta-feira, 5.

O lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda, na sigla em inglês) foi de R$ 3,289 bilhões, alta anual de 24,6%, impulsionado pelo incremento da receita no período. Isso levou a uma elevação da margem Ebitda de 2,5 p.p. (pontos percentuais), para 22,4%.

A receita líquida somou R$ 14,416 bilhões no terceiro trimestre de 2025, crescimento de 10,7% na comparação com igual etapa de 2024.

Já a receita líquida consolidada com serviços hospitalares atingiu R$ 6,126 bilhões, apresentando um aumento de 9,9% quando comparado ao 3T24.

"O aumento da receita líquida nas comparações dos períodos é resultado da sólida expansão das operações da companhia, com aumento no número de leitos e maior volume de pacientes", explica a Rede D'or.

A receita líquida consolidada com planos, seguros e previdência atingiu R$ 8,260 bilhões, um aumento de 11,2% na base anual, impulsionado pelo "segmento de planos de saúde e odonto que apresentaram um aumento de novas vendas, uma melhoria nas ações de retenção de clientes resultando assim em um crescimento da base de beneficiários, além do aumento do ticket médio, devido à aplicação de reajustes anuais nos contratos".

As despesas gerais e administrativas somaram R$ 533 milhões no 3T25, um crescimento de 4% em relação ao mesmo período de 2024.

O resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 849,4 milhões no terceiro trimestre de 2025, uma elevação de 28,4% sobre as perdas financeiras da mesma etapa de 2024. 

Em 30 de setembro de 2025, a dívida líquida da companhia era de R$ 16,976 bilhões, um recuo de 4,7% na comparação com final de dezembro de 2024.

