Minerva lucra R$ 120 milhões no 3º trimestre, alta anual de 27,6%

O frigorífico Minerva (BEEF3) reportou nesta quarta-feira, 5, lucro líquido de R$ 120 milhões no terceiro trimestre de 2025 (3T25), montante 27,6% superior ao reportado no mesmo intervalo de 2024.

O lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) foi de R$ 1,388 bilhão, mais um recorde trimestral, com uma margem Ebitda de 8,9% e crescimento de 70,8% ante o 3T24.

A receita líquida somou R$ 15,512 bilhões no terceiro trimestre de 2025, crescimento de 82,5% na comparação com igual etapa de 2024.

"A integração dos novos ativos chegou a sua fase final e avançou de forma consistente no 3T25, entregando sólidos resultados operacionais e financeiros", comenta a mensagem da administração, que acompanha o balanço.

"Esse desempenho contribuiu para um melhor nível de rentabilidade e consequente diluição da estrutura de despesas, resultando no menor nível de SG&A [despesas gerais e administrativas] como percentual da receita desde o 1T21, atingindo 9,3%."

O lucro bruto atingiu a cifra de R$ 2,556 bilhões no 3T25, um aumento de 44,1% na comparação com igual etapa de 2024. Já a margem bruta recuou 4,4 pontos percentuais, para 16,5%.

O resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 1,1 bilhão no terceiro trimestre de 2025, uma elevação de 92,8% sobre as perdas financeiras da mesma etapa de 2024, impactado especialmente pelo resultado dos derivativos de proteção cambial e de indexadores.

A geração de caixa livre alcançou o patamar de R$ 2,5 bilhões no 3T25, o maior nível registrado pela Minerva Foods em um único trimestre.

Em 30 de setembro de 2025, a dívida líquida da companhia era de R$ 11,797 bilhões, um crescimento de 33% na comparação com a mesma etapa de 2024.

O indicador de alavancagem financeira, medido pela dívida líquida/Ebitda ajustado, ficou em 2,5 vezes em setembro/25, queda de 0,1 p.p. em relação ao mesmo período de 2024.