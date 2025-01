Queda da Nvidea após fenômeno da DeepSeek foi 'só o começo', diz Nassim Taleb

A recente liquidação de mercado da Nvidia pode ser um anúncio para recuos maiores para ações impulsionado por Inteligência Artificial em Wall Street. A previsão é de Nassim Taleb, autor do livro The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable ("Cisne Negro: o impacto do altamente improvável", numa tradução livre), após a queda de mais de 17% da Nvidia na segunda-feira, 27, quando perdeu quase US$ 600 bilhões de valor de mercado.

Taleb compartilhou a opinião com a Bloomberg News nos bastidores de evento em Miami. Na ocasião, ele também sugeriu que as futuras retrações podem ser duas ou até três vezes maiores do que a vista no início da semana. A justificativa para isso é que, agora, as pessoas estão se ajustando à realidade.

Toda a sangria foi causada após o surgimento da DeepSeek, startup chinesa de IA que se equipara em vários parâmetros ao GPT-4o da OpenAI. Desenvolvido com um orçamento significativamente menor do que concorrentes, o DeepSeek R1 conseguiu rivalizar com um custo estimado entre 3% e 5% do ChatGPT.

Segundo o autor, os investidores se concentram excessivamente na narrativa de que as ações da Nvidia continuariam a subir enquanto a empresa mantém seu domínio em IA. Taleb descreveu o recuo do início da semana como "muito pequeno" ao considerar os riscos potenciais na indústria.