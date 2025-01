Nvidia perde liderança global em valor de mercado para Apple, enquanto WEG recua no Brasil

A Nvidia Corporation, gigante de chips e semicondutores para inteligência artificial, sofreu uma queda histórica em seu valor de mercado nesta segunda-feira, 27. A empresa perdeu cerca de US$ 600 bilhões em um único pregão, - equivalente a sete Petrobras -marcando a maior desvalorização diária já registrada nos mercados globais.

Essa retração derrubou a Nvidia para a terceira posição no ranking das empresas mais valiosas dos Estados Unidos, atrás da Apple, que retomou a liderança com US$ 3,47 trilhões, e da Microsoft, avaliada em US$ 3,23 trilhões. O levantamento é da consultoria Elos Ayta.

O cenário impactou o grupo das "Seven Magnificent", as sete maiores empresas de tecnologia listadas nos EUA. Em apenas três dias, as empresas do grupo perderam um total de US$ 643 bilhões em valor de mercado, equivalente a 94% da soma de capitalização das empresas listadas na Bolsa brasileira (B3).

Pressão chinesa no setor de IA

A queda da Nvidia foi atribuída à crescente competição no setor de inteligência artificial, liderada pela startup chinesa DeepSeek. Segundo a Bloomberg, o modelo de IA da DeepSeek tem conquistado investidores e consumidores, atraídos por custos significativamente menores e eficiência comparável a soluções ocidentais como o ChatGPT.

Apenas nesta segunda, as ações de gigantes como Nvidia, Oracle, Meta e Alphabet recuaram, com perdas coletivas estimadas em US$ 1 trilhão para o setor de tecnologia nos EUA e Europa.

Além de superar a rival OpenAI na loja de aplicativos da Apple, a DeepSeek enfrenta ceticismo sobre seus números de custo operacional. Apesar de afirmar que o treinamento de seu modelo mais avançado custou menos de US$ 6 milhões, analistas da Bernstein sugerem que os valores reais podem ser muito maiores.

WEG recua no Brasil

No Brasil, o destaque foi a desvalorização da WEG, fabricante de motores e soluções industriais. A empresa perdeu R$ 19,1 bilhões em valor de mercado, sua maior queda diária desde outubro de 2023. Com isso, a WEG caiu da segunda para a quarta posição no ranking nacional.

A Petrobras segue como a empresa mais valiosa da B3, com uma capitalização de R$ 508,2 bilhões. Em seguida, aparecem Itaú Unibanco (R$ 305,0 bilhões) e Vale (R$ 230,3 bilhões).