Ações podem perder até 30% com a reeleição de Lula, diz Morgan Stanley

Eleições 2026: Lula foi reeleito no domingo, 25, com 51,8% dos votos válidos, contra 48,2% de Flávio Bolsonaro (PL). (Ivan Martinez-Vargas/EXAME)
Repórter de Mercados
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 11h10.
A bolsa brasileira pode perder até 30% do valor nas próximas semanas com a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva. A projeção é do Morgan Stanley, que espera uma queda de 20% a 30% nas ações, com forte diferença entre setores, à medida que o mercado deixa de apostar em uma mudança de rumo na política fiscal.
A reação começou logo na abertura desta segunda-feira, 26. A queda do Ibovespa levou a B3 a acionar o circuit breaker e suspender as negociações por 30 minutos.
Lula foi reeleito no domingo, 25, com 51,8% dos votos válidos, contra 48,2% de Flávio Bolsonaro (PL). O resultado surpreendeu o mercado: segundo o banco, as pesquisas da última semana apontavam vantagem média de 1,3 ponto percentual para Flávio, e Lula venceu por 3,6 pontos.
Na sexta-feira, último pregão antes da votação, a bolsa fechou em alta e o dólar ficou abaixo de R$ 5, com investidores posicionados para uma vitória do senador.
A tese do Morgan Stanley não está numa queda dos lucros das empresas. O banco espera poucas revisões nas estimativas de lucro para 2027, sustentadas principalmente por exportadoras e bancos. O problema está no quanto os investidores aceitam pagar por esses lucros.
Esse preço é medido pelo índice preço/lucro (P/L), que indica quantos anos de lucro o investidor paga ao comprar uma ação. Em 23 de outubro, a bolsa brasileira negociava a 9,6 vezes. No cenário pessimista do banco, o múltiplo cairia para 6,2 vezes até meados de 2027, o equivalente a 130 mil pontos no Ibovespa.
A compressão seria maior nas empresas ligadas à economia doméstica. O P/L dos bancos cairia de 10,4 para 5 vezes. O das empresas domésticas fora do setor financeiro, de 14,3 para 9 vezes. Só o das empresas de commodities subiria levemente, de 5,7 para 6 vezes.
Para o banco, o ajuste inicial deve ser uma forte redução de risco, mas o desafio vai além da reação imediata. Os analistas apontam desequilíbrios estruturais difíceis de reverter, como um modelo econômico baseado em dívida que inibe o investimento privado. Segundo o relatório, o pagamento de juros da dívida pública equivale a 10% do PIB.
No câmbio e nos juros, o Morgan Stanley projeta uma piora em etapas. A primeira seria a devolução do otimismo que se seguiu ao primeiro turno, quando o mercado reduziu o prêmio cobrado pelo risco fiscal.
Nessa fase, o dólar testaria R$ 5,50. Os juros futuros, que refletem a expectativa do mercado para a Selic, subiriam cerca de 2 pontos percentuais, e a taxa do contrato com vencimento em janeiro de 2029 iria a 14,5%.
Na segunda etapa, o mercado passaria a embutir nos preços um prêmio pelo risco fiscal. O dólar avançaria para R$ 5,60 a R$ 5,70, e os juros futuros subiriam mais 1 ponto, para 15,5%.
O movimento pode ser acelerado por um fator sazonal. Em novembro e dezembro, a remessa de dividendos e a saída de recursos de empresas costumam pressionar o real.
Se o novo governo não sinalizar compromisso com o ajuste fiscal nas próximas semanas, o banco vê espaço para o cenário mais pessimista, com dólar a R$ 6 e juros futuros de 2029 a 16,5%. Nesse caso, o mercado passaria a precificar alta da Selic, e uma intervenção do Banco Central no câmbio se tornaria mais provável.
O pior cenário corresponde ao que os economistas chamam de dominância fiscal: quando a inflação passa a responder mais à política fiscal do que aos juros do Banco Central. Segundo o banco, os ativos brasileiros só precificaram esse risco duas vezes nos últimos 20 anos, em 2015 e 2016 e em dezembro de 2024.
Por enquanto, o Morgan Stanley mantém a expectativa de corte de 0,25 ponto na Selic na reunião do Copom de 4 de novembro, para 13,50% ao ano. No exterior, o banco prevê alta de cerca de 0,4 ponto no CDS de cinco anos, o seguro contra calote do Brasil, e de 0,5 ponto no prêmio dos títulos da dívida brasileira em dólar.
O foco agora está na agenda fiscal e na escolha do ministro da Fazenda. Não há data definida, mas, em 2022, Lula anunciou o nome em dezembro.
O desafio é grande porque o país entra em 2027 com dívida em alta e mais de 91% dos gastos obrigatórios, segundo o banco. Além disso, medidas anunciadas durante a campanha terão de caber no orçamento:
Com esses gastos e a desaceleração da economia, o banco vê risco de o déficit primário de 2027 superar a projeção de 0,7% do PIB. No cenário de ajuste adiado e superficial, a dívida bruta chegaria a 106% do PIB em 2035.
|Indicador
|2025
|2026*
|2027 pessimista
|2027 base
|2027 otimista
|PIB
|2,3%
|2,0%
|0,9%
|1,2%
|1,5%
|Inflação (fim do ano)
|4,3%
|5,0%
|5,0%
|4,0%
|3,8%
|Selic
|15,00%
|13,25%
|15,50%
|11,25%
|9,75%
|Desemprego (média)
|5,9%
|5,5%
|6,7%
|6,7%
|6,7%
|Dívida bruta (% do PIB)
|78,6%
|82,7%
|87,8%
|86,9%
|85,4%
*Projeção. Fonte: Morgan Stanley
O banco também lista medidas estruturais que poderiam melhorar as contas públicas. Entre elas estão a revisão das emendas parlamentares, com impacto de R$ 49 bilhões em um ano, e o fim da isenção de imposto de renda de LCI, LCA, CRI e CRA, que renderia R$ 33 bilhões. Uma reforma administrativa economizaria R$ 300 bilhões em dez anos.
Qualquer reforma estrutural dependerá do Congresso, que ficou mais à direita. A partir de 2027, o PT terá 79 cadeiras somando Câmara e Senado, contra 149 do PL, principal partido de oposição. Nos estados, 18 governadores eleitos são de direita e quatro de esquerda.
Os próximos marcos no calendário são a reunião do Copom de 4 de novembro, a posse do presidente em 5 de janeiro e a posse do novo Congresso em 1º de fevereiro. Até lá, segundo o Morgan Stanley, o nome do ministro da Fazenda e a credibilidade do ajuste fiscal devem definir se a correção dos ativos para na primeira etapa ou avança para o pior cenário.