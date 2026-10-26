Ibovespa fecha em baixa de 13,9%, maior queda diária em 6 anos; dólar dispara 8,2%

Clara Assunção Repórter 17:49 • 26 OUT 2026

Ibovespa fecha com a maior queda diária em 6 anos; dólar dispara 8,2%

O Ibovespa fechou em queda de 13,88% nesta segunda-feira, 26, aos 176.608,23 pontos, na maior perda percentual desde março de 2020, quando os mercados globais foram abalados pela pandemia de Covid-19.

O principal índice da bolsa brasileira oscilou entre a máxima de 205.088,74 pontos e a mínima de 169.516,43 pontos, em uma sessão marcada pela forte reação dos investidores à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O volume financeiro somou R$ 88,6 bilhões, cerca de três vezes a média diária do mercado.

No pior momento do pregão, o Ibovespa chegou a cair 17,34%, ficando abaixo dos 170 mil pontos. A turbulência levou a B3 a acionar o circuit breaker logo na abertura, interrompendo as negociações por 30 minutos, pela primeira vez em mais de seis anos. Depois da retomada dos negócios, o índice voltou a registrar perdas superiores a 15%, mas não houve uma nova paralisação.

No mercado de câmbio, o dólar à vista encerrou o dia em alta de 8,21%, cotado a R$ 5,4027. A moeda americana oscilou entre a mínima de R$ 5,3917 e a máxima de R$ 5,6048. A valorização diária foi a maior desde 1999, em um movimento que refletiu a busca dos investidores por proteção diante das incertezas sobre os rumos da economia brasileira.