Prejuízo bilionário da Intel e discurso de Powell: os assuntos que movem o mercado

Os investidores acompanham nesta quarta-feira, 3, o discurso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve. O mercado busca pistas de quando o banco central americano deve começar a reduzir a taxa de juros. O receio é que Fed seja cautelo e deixe para começar a reduzir juros apenas mais adiante, talvez no segundo semestre. Na manhã de hoje, os índices futuros das bolsas americanas indicam uma terceira sessão consecutiva de queda.

Prejuízo da Intel

As ações da Intel registram queda de quase 5% no pré-mercado nesta quarta-feira. A companhia informou que a unidade de fabricação de chips ampliou o prejuízo operacional de US$ 5,2 bilhões em 2022 para US$ 7 bilhões no ano passado.

Renegociação de dívida

A Springs Global, controlada da Coteminas, informou na noite de terça-feira, 2, o pagamento de parcela de seus financiamentos, a conclusão de renegociação da dívida financeira e consolidação de seu parque industrial.

Segundo o fato relevante, a companhia realizou o pagamento de dívidas por meio da venda de ativos não operacionais a valores de mercado que reduzem o passivo em R$ 70 milhões. Além disso, informou que está trabalhando para completar o “due diligence” da venda de outro ativo que levará a redução adicional de mais R$30 milhões. Disse ainda que negociações que envolvem a dação em pagamento de outros ativos não operacionais cujo valor de mercado monta cerca de R$100 milhões estão em andamento com possibilidade de concretização ao longo das próximas semanas.

Além disso, a companhia informou sobre a consolidação do seu parque industrial. Foram desativadas duas plantas industriais e os imóveis disponíveis para venda ou arrendamento. “A administração da controlada indireta Coteminas, após análise do mercado mundial de seus produtos entendeu que a otimização do retorno e a recuperação de sua capacidade de geração de caixa envolve modelo operacional mais leve em ativos fixos e em capital de trabalho, alavancando os ativos intangíveis e o conhecimento dos mercados em que atua. Esse modelo propiciará aumento da capacidade de geração de caixa livre.”

Fim do programa de recompra de ações

A BRF (BRFS3) encerrou o programa de recompra de ações porque a companhia atingiu o número máximo de ações ordinárias a serem adquiridas. Segundo o comunicado, a BRF comprou 14 milhões de ações ordinárias de sua emissão, que serão mantidas em tesouraria.