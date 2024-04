Unigel (UGEL11), Petrobras (PETR4), BRF (BRFS3): o que movimenta as empresas na bolsa hoje

Nesta quarta-feira, 3, para além das pautas macroeconômicas, o Ibovespa será marcado pelos movimentos corporativos das empresas listadas. Hoje, os investidores vão ficar de olho na Unigel (UGEL11), Petrobras (PETR4), BRF (BRFS3), entre outras. Confira a seguir quais são os principais destaques das companhias.

Unigel (UGEL11) e Petrobras (PETR4)

A área técnica do Tribunal de Contas da União (TCU) solicitou a suspensão de um contrato firmado entre a Petrobras e a Proquigel Química (Grupo Unigel) para a produção de fertilizantes, assinado em 29 de dezembro do ano passado. Segundo a corte, "há indícios robustos de irregularidades graves" e provocaria um prejuízo de R$ 487,1 milhões para a estatal.

A BRF encerrou o programa de recompra de ações porque a companhia atingiu o número máximo de ações ordinárias a serem adquiridas. Segundo o comunicado, a BRF comprou 14 milhões de ações ordinárias de sua emissão, que serão mantidas em tesouraria.

Multiplan (MULT3)

Em fato relevante, a Multiplan anunciou o exercício do seu direito de preferência na aquisição da participação remanescente de 9% do shopping center ParkJacarepaguá. O preço total será de R$ 66 milhões, pago da seguinte forma: R$40,0 milhões à vista no ato da assinatura da escritura definitiva de compra e venda e o saldo de R$ 26 milhões, indexados pelo IPCA, em duas parcelas.

Rumo (RAIL3)

A Rumo comunicou que um dos seus membros titulares do Conselho, José Leonardo Martin de Pontes, renunciou à posição. Em seu lugar, Nelson Roseira Gomes Neto, diretor-presidente da Cosan, foi eleito em um mandato com vigência até a Assembleia Geral Ordinária de 2025.

