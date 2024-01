Pregão estendido: B3 quer ampliar negociação com derivativo do Ibovespa e futuro de bitcoin na bolsa

A B3 (B3SA3), a bolsa de valores brasileira, planeja estender o horário de negociações do Ibovespa futuro e do futuro de bitcoin — caso a extensão seja aprovada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) — até o final de 2024. A informação foi revelada pelo CEO da companhia, Gilson Finkelsztain, em encontro com jornalistas.

O pregão estendido aconteceria após o fechamento normal dos ativos na sessão do dia. “A demanda para o horário extra veio de corretoras de varejo”, disse o presidente da B3. Caso a ideia saia do papel, o horário estendido comece entre às 18h e 19h, e termine às 21h ou 22h.

Ainda segundo Finkelsztain, o próprio mercado também tem demandado a extensão do horário de negociação na bolsa de valores de outros ativos, como é o caso do dólar futuro. No entanto, devido ao custo para determinados participantes, ao menos nesta primeira fase, não haverá alterações de outros produtos.

