Morgan Stanley vê aumento de M&A com ‘previsibilidade’ do Fed

A seca global de fusões e aquisições deve diminuir quando o Federal Reserve começar a reduzir juros com algum nível de previsibilidade, disse o CEO do Morgan Stanley, Ted Pick.

“Eles vão começar a baixar em algum momento, quando estiverem prontos”, disse Pick nesta quinta-feira em entrevista à TV Bloomberg durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. “Eles serão prudentes. Eles serão atenciosos. E esse tipo de previsibilidade é boa para o negócio de banco de investimento.”

As ações do banco registaram a maior queda em três meses com a divulgação de resultados fracos das mesas de operações, e os executivos do banco afirmaram que as margens mais baixas de gestão de patrimônio poderão persistir.

Pick havia dito que o negócio de gestão de patrimônio impulsionará o crescimento do Morgan Stanley e que as margens da unidade aumentarão para 30%, dos cerca de 25% em 2023.

O novo CEO reconheceu que alguns acionistas desejam que o Morgan Stanley atinja “imediatamente” a marca dos 30%.

Questionado sobre possíveis novas contratações, Pick disse que o banco tem a equipe que precisa, mas a contratação seletiva para funções e regiões específicas ainda é uma possibilidade. Houve contratação de talentos em Paris e Tóquio, com executivos de fusões e aquisições “ao longo do caminho”, disse ele na entrevista à Bloomberg.

“Eu gosto da equipe e eles estão entusiasmados”, disse Pick.

