Powell no simpósio de Jackson Hole e recuperação do petróleo: o que move o mercado

Os mercados internacionais operam majoritariamente em alta na manhã desta sexta-feira, 23. Às vésperas do discurso de Powell em evento nos Estados Unidos, as bolsas da Europa abriram em alta, enquanto os índices futuros de Nova York também sobem. Já as bolsas da Ásia fecharam em direção única.

A depender das falas do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), o apetite ao risco no mercado pode se fortalecer. Powell pode dar mais dicas sobre o futuro do rumo dos juros americanos e, caso aponte para o início corte de juros, investidores podem se animar.

Powell no simpósio de Jackson Hole

O foco de todo o mercado é o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), Jerome Powell, no simpósio Jackson Hole, maior evento de banqueiros centrais do mundo. A conferência segue até sábado, e a expectativa é que Powell traga alguma dica sobre o início do corte de juros por lá.

Após a divulgação da ata do Fed nesta semana, a grande maioria do mercado já dá como certo o corte em setembro.

O documento inclusive mostrou que vários dos dirigentes notaram que um progresso na inflação justificaria um corte de 25 pontos-base (p.b.) já em julho e que a “vasta maioria” observa que, se os dados continuarem progredindo conforme o esperado, um corte na próxima reunião já seria apropriado.

Para um corte maior neste momento, segundo o próprio documento, seria necessário uma deterioração substancial nos dados econômicos - especificamente outro número considerado fraco no mercado de trabalho.

Commodities

Em dia de agenda mais esvaziada, além do discurso Powell, o que vai ditar o tom do mercado hoje são as commodities. O minério de ferro fechou em queda de 2,24% na Bolsa de Mercadorias em Dalian, na China. Entretanto, o ADR da Vale (VALE3) mira valorização nesta manhã no pré-mercado em Nova York. O movimento reforça a expectativa de alta do Ibovespa na abertura.

Além disso, o ADR da Petrobras (PETR4) valoriza mais de 1%, sustentado pela recuperação do petróleo lá fora. Tanto a referência WTI como a Brent sobem também mais de 1% nesta manhã. Assim, o Ibovespa pode recuperar os leves ganhos perdidos na sessão anterior e caminhar para uma terceira semana de elevação.

Petrobras

Investidores também devem acompanhar hoje os papéis de Petrobras devido a questões judiciais. A diretoria da ANP rejeitou o recurso da Petrobras contra uma decisão de junho que atribui à estatal a responsabilidade pelo abandono adequado de poços explorados antes da criação da agência, em agosto de 1997, conhecidos como "poços órfãos". A Petrobras alega que o pagamento pelo abandono desses poços deveria ser de responsabilidade da ANP e da Agência Nacional de Mineração (ANM).