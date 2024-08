Ibovespa retoma os 136 mil pontos e bolsas em NY sobem mais de 1% com primeiras reações ao Powell

O Ibovespa opera, na sessão desta sexta-feira, 23, em alta e retoma o patamar dos 136 mil pontos. O destaque do dia hoje é o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), Jerome Powell. A autoridade participa do simpósio Jackson Hole, maior evento de banqueiros centrais do mundo, em Wyoming (EUA).

Nas primeiras reações do mercado, as bolsas de Nova York passaram a subir mais de 1%. Já a taxa de câmbio local ampliou as quedas, com o dólar recuando mais de 1%.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,62% aos 136.017 pontos

+0,62% aos 136.017 pontos Dólar: -1,05%, R$ 5,531

Em suas falas, Powell disse que há boas razões para acreditar que a inflação voltará à meta de 2%, ao mesmo tempo que o emprego se mantém forte. "Nível atual dos juros dá espaço para responder a qualquer risco [...] Chegou a hora de ajustar a política monetária", acrescentando que a confiança de que a inflação voltará aos 2% aumentou.

A autoridade dedicou suas primeiras palavras a confirmar o início de corte em setembro. Entretanto, ainda reitera que cronograma e ritmo de cortes dependerão de mais dados.

Após a divulgação da ata do Fed nesta semana, a grande maioria do mercado já dá como certo o corte em setembro. O documento, inclusive, mostrou que alguns dirigentes já notaram um progresso na inflação em julho, o que poderia justificar um corte de 25 pontos-base (p.b.) naquele momento.

Apesar do corte ainda não ter ocorrido, a ata deixou claro que a “vasta maioria” observa que, se os dados continuarem progredindo conforme o esperado, um corte na próxima reunião já seria apropriado. Agora, a grande questão é a magnitude do corte.

Com novos dados sobre os pedidos de seguro-desemprego e a ata do Fed, divulgados nesta semana, o mercado aumentou a apsota aposta que o corte será de 25 pontos-base (p.b.). Entretanto, durante as falas de Powell, houve uma recalibragem das apostas, com mais investidores apostadando em um corte de 50 p.b. -- apesar da maioria acreditar no corte menor.

Antes do discurso de Powell, o FedWatch, plataforma de monitoramento do CME Group, apontava que 71,5% apostam no corte de 25 p.b., enquanto 28,5% esperam um corte maior de 50 pontos-base. Após, 69,5% dos investidores apostavam em um corte de 25 p.b. na reunião de setembro, enquanto 30,5% apostam em um corte de 50 pontos-base.

Dólar hoje

Nesta sexta-feira, 23, o dólar opera em queda de 1,05% aos R$ 5,531. Na sessão anterior, a moeda fechou em alta de 1,98%, cotada a R$ 5,581.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, com base na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o Ibov está em 100 mil pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de R$ 100 mil.