PIB dos EUA, IPCA no Brasil e ata do BoJ: o que move os mercados

Os mercados seguem a semana com liquidez reduzida devido ao feriado de Natal. As negociações seguem normalmente até esta terça-feira, 23, tanto na B3 quanto em Wall Street.

Na quarta-feira, 24, véspera de Natal, as bolsas de Nova York e o mercado de Treasuries funcionam em horário reduzido, enquanto o Ibovespa permanece fechado. Na quinta-feira, 25, ambos os mercados permanecem fechados, retornando à atividade regular na sexta-feira, 26.

Na B3, o Ibovespa fechou o pregão de segunda-feira, 22, em queda de 0,21%, aos 158.142 pontos.

O que acompanhar

De madrugada, às 4h, sairá o primeiro indicador relevante: o índice de Preços de Bens Importados na Alemanha, com leituras anual e mensal referentes a novembro.

Às 9h, no Brasil, será conhecida a prévia do IPCA-15 de dezembro, tanto na comparação mensal quanto anual. O indicador é monitorado de perto pelo mercado como uma prévia da inflação oficial, que influencia decisões de política monetária e expectativas sobre juros.

Nos Estados Unidos, a agenda é intensa. Às 10h30, saem os números do PIB do terceiro trimestre. O mercado também acompanhará os Pedidos de Bens Duráveis de outubro, incluindo núcleo e excluindo defesa, de outubro.

Às 11h15, será divulgada a Produção Industrial nos EUA, com leituras mensal e anual de outubro e novembro. Em seguida, às 12h, sai a Confiança do Consumidor do Conference Board de dezembro, outro indicador relevante sobre o humor e os gastos das famílias americanas.

À tarde, o mercado também observa os Estoques de Petróleo Bruto nos EUA, divulgados às 18h30 pelo API, que podem influenciar preços do petróleo e setores relacionados, como energia e transporte.

Para fechar o dia, o destaque é o Japão. Às 20h50, o Banco do Japão (BoJ) divulga a ata de sua última reunião de política monetária, realizada em 19 de dezembro, quando houve alta de 0,25 ponto percentual na taxa de juros, de 0,5% para 0,75%.

O documento pode trazer sinais sobre a condução futura da política monetária japonesa, embora qualquer clareza sobre a taxa neutra ou próximos passos seja considerada improvável.