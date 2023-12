Petróleo cai para mínima em cinco meses com embarques russos

O petróleo afundou para o nível mais baixo em cinco meses, diante de mais sinais de excesso de oferta.

O barril de WTI caiu até 4%, para US$ 68,47, a menor cotação desde o final de junho. O petróleo já caiu por sete semanas consecutivas, e mesmo novos cortes de produção por parte da Opep e seus aliados não conseguiram frear o declínio.

O mais novo sinal de que a oferta continua ampla veio da Rússia. A média semanal de exportações marítimas de petróleo do país saltou para o nível mais alto desde o início de julho. Os descontos nos futuros de Brent mais próximos, um padrão conhecido como contango, indicam que os compradores não têm muito apetite para absorver os suprimentos do mercado no curto prazo.

O petróleo já caiu cerca de 20% em relação ao pico do final de setembro. Previsões de desaceleração do crescimento do consumo na China e riscos persistentes de recessão nos EUA geram receios sobre a demanda no primeiro trimestre.

Esta semana, o Agência Internacional de Energia, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e o Departamento de Energia dos EUA publicarão suas últimas avaliações mensais dos fundamentos do mercado.

