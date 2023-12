Marina critica falta de clareza em documento preliminar sobre combustíveis fósseis

De Dubai*

O rascunho do texto final da COP28, divulgado mais cedo, nesta segunda-feira, 11, causou contrariedade entre os integrantes do grupo de negociadores do Brasil.

Durante conversa com jornalistas pouco depois da divulgação do texto, a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil, não disfarçou o descontentamento com o trecho que trata dos combustíveis fósseis.

“Essa ideia do combustível fóssil desapareceu em termos de linguagem. Nós vamos continuar trabalhando para ter essa clareza", afirmou.

Apesar da disposição para seguir à mesa de negociação, com a companhia de "muito café", como afirmou Marina, o Brasil sabe que as próximas horas serão muito desafiadoras. Como disse a ministra, "quando se está diante de duas posições completamente diferentes, é preciso saber que aqui é um processo multilateral".

"As coisas não acontecem em função da nossa vontade. Evidentemente, estamos empenhados para que possamos avançar, conversando com os dois lados antagônicos”, disse.

A ministra destacou o papel de um processo multilateral, mesmo com tantas divergências. “O maior exemplo disso foi em relação à questão das perdas e danos. A voz dos países em desenvolvimento, dos vulneráveis, à altura dos problemas, fez a diferença para o constrangimento rético em relação a países desenvolvidos”, disse.

Marina citou ainda a importância de a COP28 terminar contemplando um espectro amplo de temas, com uma série de agendas importantes para o clima. Entre elas, disse, estão a adaptação, a mitigação, as perdas e danos e, é claro, o futuro dos combustíveis fósseis.