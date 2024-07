Por que Mohamed El-Erian, guru de Wall Street, está otimista com o cenário econômico

Mohamed El-Erian, renomado economista e colunista do Financial Times, compartilhou recentemente seu otimismo renovado sobre o futuro das economias avançadas. Pela primeira vez em duas décadas, El-Erian acredita que esses países estão em posição de romper definitivamente com o ciclo de baixo crescimento que marcou os últimos anos. Este otimismo é fundamentado em uma série de fatores que estão redesenhando o panorama econômico global.

Segundo El-Erian, uma das principais razões para seu otimismo é a mudança nas prioridades políticas em várias nações. Após anos de políticas cíclicas inadequadas que não abordaram os problemas estruturais subjacentes, muitos governos estão agora colocando o crescimento econômico no topo de suas agendas. Ele cita a "missão de crescimento" do novo governo do Reino Unido como um exemplo dessa mudança de foco, que está sendo acompanhada por outras nações, como os Estados Unidos.

El-Erian destaca também o surgimento de novas e poderosas forças impulsionadoras do crescimento. Inovações em áreas como inteligência artificial, ciências da vida e energia sustentável estão criando oportunidades sem precedentes para aumentar a produtividade. Estas tecnologias não apenas melhoram o que fazemos, mas também como fazemos, transformando processos e operações de maneira fundamental. O economista aponta para o aumento significativo do financiamento privado em apoio a essas inovações. A combinação de vastos recursos financeiros, expertise humana e uma capacidade computacional em expansão está acelerando o desenvolvimento de tecnologias que podem transformar a economia global.

Dinâmica favorável

Setores como saúde, segurança alimentar e defesa estão passando por reestruturações que podem gerar efeitos positivos abrangentes na economia. El-Erian vê nesses setores uma oportunidade de ganhos diretos e indiretos de produtividade, criando "spillover" ou transbordamentos benéficos para outras áreas da economia. Ele reconhece que cada novo motor de crescimento traz consigo riscos. No entanto, ele acredita que, com a gestão adequada, os benefícios potenciais podem ser amplamente maximizados. A chave está em equilibrar os impactos positivos com a mitigação dos riscos associados, algo que será influenciado pelo contexto comportamental de cada país.

Para El-Erian, a liderança visionária será crucial para garantir que as novas tecnologias sejam utilizadas de maneira a promover a prosperidade, sustentabilidade e equidade. Ele destaca a importância de focar no potencial de aumento do trabalho das inovações, em vez de no risco de deslocamento de empregos, evitando os erros do passado que exacerbaram a desigualdade.

O otimismo de El-Erian é uma combinação de mudanças políticas, inovações tecnológicas e um novo enfoque na gestão de riscos e na promoção da equidade. Ele acredita que as economias avançadas têm agora as ferramentas e a visão necessárias para superar os legados negativos do passado e construir um futuro mais próspero e sustentável. Para El-Erian, o potencial de crescimento é real e promissor, trazendo esperança de um futuro melhor para as próximas gerações.

