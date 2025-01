Pershing Square, de Bill Ackman, propõe fusão com a Howard Hughes e visa criar “Berkshire moderna”

O investidor bilionário Bill Ackman, fundador do fundo Pershing Square, anunciou nesta segunda-feira, 13, uma proposta de fusão entre sua gestora e a Howard Hughes Holdings. A oferta inclui US$ 1 bilhão de investimento adicional e prevê o pagamento de US$ 85 por ação aos acionistas da incorporadora imobiliária, um prêmio de 38,3% sobre o preço não afetado das ações .

Ackman afirmou, em carta ao conselho da Howard Hughes, que os investidores poderão escolher entre receber maior parte do pagamento em dinheiro ou em ações da nova empresa pós-fusão. Além disso, a proposta prevê a recompra de ações da companhia no valor de US$ 500 milhões , como parte da estratégia para consolidar o controle acionário.

“Berkshire Hathaway moderna”

Ackman, que descreveu a Howard Hughes como uma potencial “Berkshire Hathaway moderna”, justificou a fusão com o objetivo de alavancar a estrutura da empresa para adquirir participações em negócios operacionais e agregar mais valor.

“Embora estejamos satisfeitos com o progresso comercial substancial que a Howard Hughes fez ao longo dos mais de 14 anos desde que abriu o capital, nós, assim como outros acionistas de longo prazo e este conselho, ficamos descontentes com o desempenho do preço das ações da empresa”, disse o investidor.

Impacto no mercado e no controle acionário

Se aprovada, a fusão deve aumentar a participação da Pershing Square na Howard Hughes para algo entre 61% e 69% , ante os 38% atuais. Após o anúncio, as ações da incorporadora subiram 8,47% , sendo negociadas a US$ 77 .

A Howard Hughes, com sede em The Woodlands, Texas, administra uma ampla carteira de imóveis comerciais, residenciais e de uso misto nos Estados Unidos. Atualmente, a empresa tem valor de mercado estimado em US$ 3,6 bilhões , de acordo com dados da LSEG.

*com agências internacionais