On bate de frente com a Nike e supera expectativas no 2º trimestre

A On, marca suíça de calçados esportivos fundada em 2010, superou as estimativas de vendas no segundo trimestre e elevou sua projeção de faturamento anual, mesmo enfrentando novas tarifas sobre importações do Vietnã, de onde vêm cerca de 90% de seus produtos.

A empresa, que vem ganhando espaço frente a gigantes como a Nike, agora projeta faturamento de 2,91 bilhões de francos suíços* no ano fiscal, acima da estimativa anterior de 2,86 bilhões e próxima da previsão do mercado, de 2,92 bilhões, segundo dados da LSEG.

A meta de margem bruta também foi revista para cima, de 60% a 60,5% para um intervalo entre 60,5% e 61%.

Os preços foram reajustados em 1º de julho para compensar os custos extras das tarifas, com maior repasse na linha de lifestyle e menor impacto nos modelos de corrida, afirmou o CEO Martin Hoffmann à CNBC. Segundo ele, não houve queda de demanda nem entre consumidores finais nem no atacado.

Desempenho por região

No trimestre encerrado em 30 de junho, o faturamento da On subiu 32% em relação ao mesmo período de 2024, para 749 milhões de francos suíços, acima dos 705 milhões esperados por analistas.

O resultado líquido ficou negativo em 40,9 milhões de francos, frente ao lucro de 30,8 milhões no mesmo período do ano anterior. O prejuízo foi atribuído principalmente à variação cambial entre o dólar e o franco suíço.

A companhia apresentou desempenho acima das projeções tanto no atacado quanto nas vendas diretas ao consumidor. A receita no atacado somou 441 milhões de francos, enquanto as vendas diretas totalizaram 308 milhões.

Todas as regiões (Américas, Europa/Oriente Médio/África e Ásia-Pacífico) superaram estimativas. A China se destacou, com avanço de cerca de 50% nas vendas no trimestre, combinando crescimento de lojas próprias, forte expansão no e-commerce e aumento de tráfego.

“O consumidor americano e o chinês estão muito fortes para a On”, afirmou Hoffmann, citando que as lojas próprias registraram 50% de crescimento nas vendas comparáveis.

*Na cotação desta terça-feira, um franco suíço equivale a R$ 6,72.