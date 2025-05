Nubank aumenta lucro em 74% no primeiro trimestre e ROE bate 27%

O Nubank (ROXO34) registrou lucro líquido de US$ 557,2 milhões no primeiro trimestre de 2025, alta de 74% frente ao mesmo período do ano passado, e um retorno sobre o patrimônio (ROE) de 27%, contra o ROE de 23% na comparação trimestral.

A receita aumentou 40% em moeda constante em relação ao ano anterior, atingindo o recorde de US$ de 3,2 bilhões, impulsionadas por uma expansão de 62% no portfólio de juros. A receita média mensal por cliente ativo (ARPAC, na sigla em inglês) atingiu US$ 11,2, no primeiro trimestre de 2025, um crescimento de 17% ano contra ano.

O total de recebíveis nas carteiras de cartões de crédito e empréstimos aumentou 40% em relação ao ano anterior.

O índice de inadimplência entre 15 e 90 dias aumentou 0,6 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, para 4,7%, ligeiramente abaixo do aumento sazonal histórico de 0,7 ponto percentual.

A inadimplência de longo prazo, acima de 90 dias, diminuiu 0,5 ponto percentual para 6,5%, superando as tendências históricas. Essa melhora é consistente com os níveis mais baixos de inadimplência em estágios iniciais observados em trimestres anteriores, já que o segmento acima de 90 dias normalmente tem um atraso de um a três trimestres em relação ao segmento entre 15 e 90 dias.

O fundador e CEO do Nubank, David Vélez, destacou em comunicado o alcance de 118,6 milhões de clientes, adicionando mais de quatro milhões em um único trimestre, demonstrando o poder de escala de sua plataforma no Brasil, México e Colômbia.

Este crescimento é impulsionado por um maior engajamento com os clientes: 98,7 milhões de usuários ativos mensais e uma taxa de atividade superior a 83%.

“No Brasil, cerca de 30% dos adultos consideram o Nu como o seu banco principal, confirmando ganhos significativos de participação de mercado e entrega de valor”, afirmou o CEO do Nubank.