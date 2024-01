Nova York nas máximas, indicação para a Petrobras e follow-on da Energisa e o que move o mercado

O rali de apetite por risco se estende nesta segunda-feira, 22, após o S&P 500, principal índice de ações de Nova York, ter fechado em nível recorde no último pregão. Índices futuros dos Estados Unidos e bolsas da Europa sobem nesta manhã. Perspectivas favoráveis para o início do ciclo de queda de juros nos Estados Unidos contribuem com o bom humor, bem como o otimismo envolvendo o uso da inteligência artificial (IA).

EUA nas máximas: entre IA e o Fed

Na última semana, ações de grandes empresas de tecnologia foram destaque, após a fabricante de chips TSMC projetar crescimento de receita pela demanda por chips para rodar programas de IA. Do lado da política monetária, seguem vivas as discussões sobre se o início dos cortes começará em março ou depois. Investidores esperam por alguma sinalização na reunião da próxima semana. Até lá, o mercado ainda irá digerir os números do PIB do quarto trimestre e do Índice de Preço sobre Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês), principal referência do Fed para a inflação. Ambos os dados serão divulgados nesta semana.

Indicação para a Petrobras (PETR4)

O Ministério de Minas e Energia (MME) indicou o advogado Renato Campos Galuppo para o Conselho de Administração da Petrobras (PETR4). Galuppo foi indicado para a vaga de renúncia de Efrain Pereira da Cruz, exonerado do MME. Galuppo teve indicação rejeitada em março do ano passado por sua ligação com o partido Cidadania.

Energisa (ENGI11) quer levantar R$ 2 bi

A Energisa (ENGI11) anunciou que fará uma oferta pública subsequente de ações (follow-on) de 78,3 milhões de ações ordinárias e de 122 milhões de preferenciais. A oferta, considerando o preço de fechamento do último pregão, pode movimentar cerca de R$ 2 bilhões. A precificação da oferta está prevista para a próxima segunda-feira, 29.

Confira as últimas notícias de Invest: