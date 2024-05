Após aprovação do Comitê, Magda Chambriard pode ser nomeada presidente da Petrobras nesta sexta

O Comitê de Pessoas da Petrobras confirmou, na noite de ontem, a aprovação de Magda Chambriard à presidência da estatal. Com a aprovação, a próxima etapa para a conclusão do processo de admissão é o aval do Conselho de Administração, que se reúne nesta sexta-feira, 24. “Uma vez nomeada, Magda servirá no Conselho até a primeira Assembleia Geral que vier a ocorrer, não sendo necessária a convocação de Assembleia de Acionistas para esse fim”, diz o comunicado divulgado pela companhia.

Seguindo a tradição, o nome de Magda deve também ser validado na Assembleia de Acionistas. Ainda segundo a Petrobras, isso pode acontecer na próxima Assembleia-Geral prevista no calendário, sem que seja necessário convocar sessão extraordinária.

Com a demissão de Jean Paul Prates, quem ocupa a presidência interina da Petrobras é Clarice Coppetti, diretora executiva de Assuntos. Magda foi indicada pelo presidente Lula na semana passada.

Ex-funcionária da estatal e ex-diretora geral da Agência Nacional de Petróleo (ANP), ela foi indicada para comandar a empresa no lugar de Jean Paul Prates, demitido por Lula na semana passada. A chegada dela marca o sexto mandato de um presidente da Petrobras em pouco mais de três anos. Na época do governo de Jair Bolsonaro, havia uma tentativa de combater o aumento do preço dos combustíveis. Agora, o pano de fundo é outro: a gestão financeira da estatal, que deixou de pagar os dividendos extraordinários no último balanço.