Ibovespa agora: bolsa opera em alta no aguardo de dados do exterior

O Ibovespa desta segunda-feira, 22, opera com leve alta — na mesma direção que os principais índices do exterior. Em dia de agenda vazia, tanto por aqui quanto pelos mercados internacionais, os investidores aguardam por dados econômicos e decisões monetárias que serão divulgadas ao longo da semana.

Antes da abertura da bolsa de valores brasileira, o Boletim Focus mostrou que a expectativa para a inflação de 2024 apresentou uma leve queda. A projeção passou de 3,87% para 3,86%. Um mês antes, a mediana era de 3,91%. Para 2025, que também está no foco da política monetária, a projeção seguiu em 3,5%, pela 26ª semana consecutiva.

O economista André Perfeito destaca que as projeções em relação ao fechamento do dólar em 2024 passaram de R$ 5 há um mês para R$ 4,92. Ele, por outro lado, é ainda mais otimista, com estimativa de R$ 4,30 para a divisa americana. “O que valida minha projeção é menos o diferencial de juros, mas antes o comportamento da Balança Comercial brasileira que tende a ser altamente superavitária em 2024 mais uma vez”, diz.

No entanto, no que se refere aos rumos da economia brasileira, o que de fato está no radar do mercado é o IPCA-15, considerado a prévia da inflação, que será divulgado apenas na sexta-feira, 26. Por ora, a atenção fica com os desdobramentos da MP da reoneração da folha de pagamentos e de novos pronunciamentos do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele, inclusive, é o entrevistado desta noite de hoje do programa Roda Viva, na TV Cultura.

Ibovespa agora

IBOV: +0,07%, aos 127.710 pontos.

Fora do Brasil a situação é parecida: o pregão de hoje será marcado pela expectativa do que virá ao longo da semana – sobretudo nos Estados Unidos. Por lá, na quinta-feira, 25, serão publicados os dados do PIB, enquanto na sexta será a vez da inflação. Estes números, sobretudo o PCE (o índice de preços de gastos com consumo), são aguardados devido às incertezas quanto ao rumo dos juros americanos e ao fato de esse indicador ser usado pelo Federal Reserve (Fed, o BC americano) na sua decisão monetária. Dados publicados no decorrer de janeiro esfriaram as expectativas dos investidores de que o ciclo de cortes tenha início já no mês de março.

Como aponta Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX, dados publicados no decorrer de janeiro esfriaram as expectativas dos investidores de que o ciclo de cortes tenha início já no mês de março, mas as apostas continuam altas. “Houve uma leve correção, principalmente na ponta longa dos juros, mas as apostas majoritárias para março continuam sendo de corte, embora tenham caído de um patamar médio de 75% para 55%. De toda forma, os investidores acreditavam em reduções em todas as reuniões do Fed a partir de março, mas agora eles acreditam em apenas uma pausa após esse mês.”

E por falar em decisão monetária, também nesta semana será a vez dos bancos centrais do Japão (BoJ) e da Europa (BCE) divulgarem as suas taxas de juro. O primeiro divulgará a sua decisão nesta madrugada, e o segundo, apenas na quinta-feira.

Já no radar corporativo, na noite do último domingo o Ministério de Minas e Energia indicou formalmente o advogado Renato Campos Galuppo para o conselho de administração da Petrobras (PETR3; PETR4). Galuppo, que teve indicação rejeitada em março do ano passado por sua ligação com o partido Cidadania, foi indicado para a vaga de renúncia de Efrain Pereira da Cruz, exonerado do MME. As ações ordinárias e preferenciais operam com baixa de 0,43% e 0,49%, respectivamente, pouco após a abertura da bolsa.

Maiores altas do Ibovespa

Azul (AZUL4): +4,58%

BRF (BRFS3): +4,15%

Cielo (CIEL3): +4,02%

Maiores quedas do Ibovespa

Lojas Renner (LREN3): -2,69%

Carrefour (CRFB3): -2,20%

CSN Mineração (CMIN3): -1,80%

Dólar hoje

O dólar opera em alta nesta segunda-feira. Hoje, a moeda americana sobe 0,14%, a R$ 4,934. Na sexta-feira, o dólar fechou em queda de 0,08%, cotado a R$ 4,927.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

