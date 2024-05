Imóveis de leilão: Zuk promove leilões judiciais com desconto de até 62%

A Zuk, plataforma de leilões, promove um leilão de imóveis com 590 oportunidades na modalidade judicial (veja condições abaixo). As vendas acontecem durante o mês de maio, e os lotes incluem salas comerciais, imóveis residenciais e terrenos rurais.

Os valores ficam entre R$ 24 mil e R$ 7 milhões, com desconto de até 62% diante da média de preçod o mercado.

Oportunidades

As ofertas abrangem diversos sete estados brasileiros: Bahia, Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo.

O imóvel mais barato custa R$ 24 mil, um terreno à venda no centro da cidade Palestina (SP), com 227 metros quadrados. Por sua vez, a opção mais cara é um terreno de R$ 223,8 milhões, em Mogi das Cruzes (SP), com 445 mil metros quadrados.

Já o maior desconto chega a 62%, para um apartamento duplex de R$ 1,5 milhão no Parque Bairro Morumbi, São Paulo (SP), com 1.457,61 metros quadrados.

O que é um leilão judicial?

O leilão judicial é um procedimento legal em que bens e propriedades são levados à venda como parte de um processo na Justiça. Normalmente, ocorre porque o proprietário não cumpriu obrigações legais, como o pagamento de dívidas. O valor arrecadado, então, é destinado para essa finalidade.

O procedimento ocorre geralmente em duas datas. Na primeira, o bem é ofertado pelo valor da avaliação realizada no processo e, caso não seja arrematado, tem início o segundo leilão, no qual é negociado com um bom desconto, que, em geral, fica em torno de 50%. Além disso, caso haja autorização do juiz, as propostas podem ser parceladas.

Como participar do leilão de imóveis?

As negociações acontecem de forma totalmente online, no mês de maio. Para participar, basta se cadastrar no Portal Zuk, consultar o edital do lote e fazer a oferta pelo imóvel desejado. As condições de pagamento variam a cada oferta, incluindo opções de desconto à vista ou financiamento dependendo do lote.