Netflix (NFLX34) anuncia plano mais barato, mas com publicidade

A Netflix (NFLX34) anunciou nesta quinta-feira, 13, que passará a veicular anúncios publicitários em sua plataforma.

A propaganda será transmitida em um novo plano para assinantes, chamado "Básico com anúncios", que será disponibilizado em novembro pelo valor de R$ 18,90 ao mês. Os anúncios serão de 15 até 30 segundos e serão exibidos antes e durante, mas não depois do final de episódios de séries ou de filmes. No total, a cada hora assistida serão transmitidos, em média, 4 a 5 minutos de anúncios.

Há meses se falava no mercado sobre a possibilidade de a Netflix criar esse tipo de produto, especialmente em um momento de dificuldade do gigante do streaming. Em 2022 a empresa começou a perder assinantes pela primeira vez em 11 anos, em um ritmo de centenas de milhares por mês. Por isso precisa aumentar a monetização de seu negócio e cortar seus custos. A plataforma já demitiu 450 pessoas no mundo inteiro, principalmente de suas equipes dos Estados Unidos e da Europa.

Isso em um momento de aumento da concorrência, com a chegada no mercado da Disney+, HBO Max e Amazon Prime, que estão conquistando os antigos assinantes da Netflix. Atualmente, a plataforma possui 220 milhões de clientes, e tem planos para atrair outros 43 milhões de assinantes até o terceiro trimestre de 2023 graças a planos mais baratos.

Entre as outras intervenções que a Netflix poderia levar adiante para aumentar sua rentabilidade estaria também uma limitação do compartilhamento de senhas entre usuários. Segundo a plataforma de streaming, atualmente cerca de 100 milhões de famílias compartilhariam suas senhas, prejudicando seu faturamento.

Segundo o comunicado da Netflix, o novo plano será disponibilizado em 12 países. Além do Brasil, estão nesse grupo Alemanha, Austrália, Canadá, Coreia do Sul, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Japão, México e Reino Unido.

Os outros planos já existentes não serão modificados, nem terão anúncios, salienta a empresa.

Novo plano da Netflix (NFLX34) vai restringir também séries e filmes

Além da propaganda, o novo plano "Básico" não terá disponíveis todas as séries e os filmes da Netflix, e os assinantes não poderão realizar download de títulos e a qualidade será limitada a 720p. As séries originais da Netflix permanecerão disponíveis.

O diretor financeiro da empresa, Greg Peters, declarou em evento com jornalistas que o catálogo deverá sofrer uma redução de, em média, 10% dos programas disponíveis. Mas que essa disponibilidade vai variar dependendo do país.

A Netflix não é a única plataforma de streaming que está apontando para um aumento de lucratividade via anúncios. Alguns concorrentes como Paramount+, HBO Max e Pluto TV já trabalham com esse tipo de operação, assim como a brasileira Globoplay.