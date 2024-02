Natura (NTCO3) quer se separar da Avon e lidera altas do Ibovespa; entenda

As ações da Natura (NTCO3) dispararam e lideram as altas do Ibovespa desta terça-feira, 6. Isso porque, na véspera, a companhia anunciou que tem avaliado a separação da Avon a fim de formar duas companhias independentes e de capital aberto. Por volta das 13h15, os papéis NTCO3 subiam 6,35%, cotados a R$ 17,08.

Em fato relevante, a companhia afirma que a possível separação está em linha com o objetivo de simplificar sua estrutura corporativa e proporcionar mais autonomia para as suas unidades de negócio. Vale lembrar que em dezembro a Natura já havia realizado a venda da Aesop e The Body Shop.

Com uma possível separação entre a Avon e a Natura, a holding afirma que as empresas terão planos de negócios únicos, governança independente e equipes de gestão mais bem equipadas para buscar estratégias personalizadas a fim de gerar valor para os acionistas no longo prazo. Desta forma, a estrutura dos negócios deve ser a seguinte:

Natura: uma empresa líder em beleza, com um histórico de foco em sustentabilidade, proprietária e operadora da marca Natura em todo o mundo, e com o direito a operar a marca Avon na América latina, e;

Avon: a proprietária da marca Avon, operando um negócio diversificado geograficamente, com uma sólida herança de inovação em beleza e cuidados pessoais, impulsionada pelo propósito intrínseco de criar um mundo melhor para as mulheres.

**Matéria em atualização