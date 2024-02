As melhores ações que pagam dividendos indicadas para fevereiro

As ações da Telefônica (VIVT3) lideram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês de fevereiro como pagadoras de dividendos. Os papéis foram citados em seis das oito carteiras consultadas pela EXAME Invest.

Sobre a Vivo, os analistas da Agora afirmam que a VIVT3 está sendo negociada ao redor de 4,5x o múltiplo EV/Ebitda para 2024 e 2025, e um rendimento de dividendos de 6,4%para o próximo ano. "Oferecendo assim uma boa proteção para os investidores."

Em segundo lugar está a Vale (VALE3), com cinco recomendações, cada um. Analistas do BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME) antecipam um ambiente operacional melhor para a Vale em 2024, com os mercados de minério de ferro

caminhando para mais um ano de déficits e contínuas revisões positivas de lucros. Eles estão confiantes de que a performance operacional mais fraca da empresa ficou para trás e que a produção/vendas e o desempenho de custos devem continuar a melhorar.

Na terceira colocação estão os papéis do BB Seguridade (BBSE3). Na manhã da última segunda-feira, 5, a companhia anunciou que irá distribuir aos acionistas R$ 2.455.022.401,75 referente ao lucro líquido apurado no segundo semestre de 2023, acrescido do saldo de dividendos prescritos relativos a exercícios passados. Veja indicações abaixo:

Ação Recomendações Telefônica Vivo (VIVT3) 6 Vale (VALE3) 5 BB Seguridade (BBSE3) 4 Engie (EGIE3) 3 Engie (EGIE3) 3 CCR (CCRO3) 2 Itaúsa (ITSA4) 2 Petrobras (PETR4) 2 Itaúsa (ITSA4) 2 CPFL Energia (CPFE3) 1 Tim (TIMS3) 1 B3 (B3SA3) 1 Gerdau (GGBR4) 1 Unipar (UNIP6) 1 Caixa Seguridade (CXSE3 1 CPFL Energia (CPFE3) 1 Copasa (CSMG3) 1 CPFL (CPFL6) 1 Cury (CURY3) 1 Petrobras (PETR3) 1 Bradespar (BRAP4) 1

Ágora Investimentos

Ação Peso (%) BB Seguridade (BBSE3) 20 CCR (CCRO3) 20 Engie (EGIE3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20

Guide Investimentos

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 20 CPFL Energia (CPFE3) 20 Petrobras (PETR4) 20 Tim (TIMS3) 20 Vale (VALE3) 20

Genial

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 20 CCR (CCRO3) 20 Gerdau (GGBR4) 20 Unipar (UNIP6) 20 Vale (VALE3) 20

PagBank

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 20 Caixa Seguridade (CXSE3) 20 Petrobras (PETR4) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20 Vale (VALE3) 20

Nova Futura

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 20 BB Seguridade (BBSE3) 20 Engie (EGIE3) 20 Telefônica Brasil (VIVT3) 20 Vale (VALE3) 20

Planner

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 20 BB Seguridade (BBSE3) 20 Copasa (CSMG3) 20 CPFL (CPFL6) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20

Santander

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 20 Cury (CURY3) 20 Petrobras (PETR3) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20 Vale (VALE3) 20

Terra