Ibovespa agora: bolsa opera em alta e recupera 129 mil pontos

O Ibovespa desta terça-feira, 6, opera em alta. O principal índice da bolsa de valores brasileira sobe 1,40%, aos 129.419 pontos. Em um dia movimentado, o pregão promete ser marcado pela ata da última reunião do Copom, pronunciamentos de membros do Federal Reserve (Fed, banco central americano), e falas de Campos Neto e Fernando Haddad. Junto a isso, os balanços do quarto trimestre continuam a agitar o índice.

Antes da abertura do mercado, o Banco Central divulgou a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), na semana anterior, em que foi mantido o ritmo de corte de juros em 0,5 ponto percentual para 11,25%. No comunicado da decisão, o colegiado reforçou a manutenção do ritmo de cortes nas próximas reuniões e pontuou que espera uma inflação levemente acima do centro da meta, afastando a possibilidade de cortes mais agressivos.

Ibovespa agora

IBOV: +1,40%, aos 129.419 pontos.

Também durante a manhã foi divulgado o Boletim Focus, que manteve a expectativa para a inflação de 2024 em 3,81%, após três quedas consecutivas. Para 2025, que também está no foco da política monetária, a projeção seguiu em 3,5%, pela 28ª semana seguida. Já a mediana das projeções para o PIB deste ano ficou em 1,60%. A projeção para 2025 foi mantida em 2% pela 8ª semana seguida, assim como a de 2026 se manteve em 2% pela 26ª semana.

E falando em política monetária, os investidores também acompanham a participação do presidente do BC, Roberto Campos Neto, no CEO Conference, evento realizado pelo BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME). Quem também participa do encontro é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O evento terá a cobertura da Exame.

Ainda de olho no rumo dos juros, três dirigentes do Fed farão discursos ao longo do dia. Loretta Mester, de Cleveland, Neel Kashkari, de Minneapolis, e Susan Collins, de Boston, devem reforçar as falas de Jerome Powell, presidente da instituição, quanto ao corte do juro americano não acontecer tão breve quanto projetava o mercado.

Já no radar corporativo, os investidores repercutem o balanço do Itaú (ITUB4), divulgado na noite da véspera, que mostrou um lucro líquido de R$ 9,4 bilhões no período, 22,6% acima do registrado no mesmo período do ano anterior. Junto aos resultados, o banco ainda anunciou a distribuição de R$ 1,12 por ação em dividendos. Na abertura do mercado, os papéis subiam 0,51%.

O que também fica no radar é a Cielo, que informou que seus controladores diretos, Bradesco e Banco do Brasil, decidiram realizar uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) para a deslistagem da companhia na bolsa. Após a OPA, a Cielo permanecerá como companhia aberta, mas na categoria B. As ações da companhia sobem 3,58% na abertura do IBOV.

Por fim, o Conselho da Natura autorizou a diretoria a avaliar a separação das operações da Avon em uma companhia independente. O objetivo seria simplificar a estrutura da companhia e, consequentemente, aumentar seu valor de mercado. As ações da companhia sobem 6,10% e lideram as altas do Ibovespa hoje.

Dólar hoje

O dólar opera em queda nesta terça-feira. Hoje, a moeda americana cai 0,38% a R$ 4,964. Na segunda-feira, o dólar fechou em alta de 0,27%, cotado a R$ 4,982.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

